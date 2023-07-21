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Общество / Технологии

Прием заявок на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов начнется 24 июля

Ведомости

Прием заявок на отсрочку в рамках осеннего призыва для IТ-специалистов через портал госуслуг начнется 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.

«Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», – сказано в сообщении.

Уточняется, что заявки сотрудников отобразятся в личном кабинете руководителя на портале «Госуслуги», после проверки и при отсутствии ошибок он должен будет их утвердить. При отсутствии возможности подать такую заявку через «Госуслуги» работодатель может самостоятельно внести сотрудника в этот список.

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Прием заявок завершится 8 августа, уже 11 августа компании должны будут направить сформированные списки в Минцифры. До конца месяца они будут переданы в Минобороны. Решения по отсрочке будут приняты в период с 1 октября по 31 декабря.

В Минцифры напомнили, что для получения отсрочки сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев к началу очередного призыва. В сообщении отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они были назначены на должность в течение года по окончании вуза. К другим основным критериям относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, а также высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку.

В этом году осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В прошлом году в рамках осеннего призыва на службу были призваны 120 000 человек. Тогда в Минобороны подчеркивали, что проходящие службу по призыву не привлекаются к участию в спецоперации, а уже отслужившие граждане были своевременно уволены и отправлены домой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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