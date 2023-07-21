Прием заявок на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов начнется 24 июля
Прием заявок на отсрочку в рамках осеннего призыва для IТ-специалистов через портал госуслуг начнется 24 июля. Об этом сообщила пресс-служба Минцифры в Telegram-канале.
«Сотрудники ИТ-компаний с 24 июля по 8 августа смогут через "Госуслуги" подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках осеннего призыва», – сказано в сообщении.
Уточняется, что заявки сотрудников отобразятся в личном кабинете руководителя на портале «Госуслуги», после проверки и при отсутствии ошибок он должен будет их утвердить. При отсутствии возможности подать такую заявку через «Госуслуги» работодатель может самостоятельно внести сотрудника в этот список.
Прием заявок завершится 8 августа, уже 11 августа компании должны будут направить сформированные списки в Минцифры. До конца месяца они будут переданы в Минобороны. Решения по отсрочке будут приняты в период с 1 октября по 31 декабря.
В Минцифры напомнили, что для получения отсрочки сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев к началу очередного призыва. В сообщении отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они были назначены на должность в течение года по окончании вуза. К другим основным критериям относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, а также высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку.
В этом году осенний призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. В прошлом году в рамках осеннего призыва на службу были призваны 120 000 человек. Тогда в Минобороны подчеркивали, что проходящие службу по призыву не привлекаются к участию в спецоперации, а уже отслужившие граждане были своевременно уволены и отправлены домой.