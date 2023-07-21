Прием заявок на отсрочку от осеннего призыва для IT-специалистов начнется 24 июля

В Минцифры напомнили, что для получения отсрочки сотрудник должен работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев к началу очередного призыва. В сообщении отмечается, что отсрочку также могут получить молодые люди, которые имеют меньший стаж работы при условии, что они были назначены на должность в течение года по окончании вуза. К другим основным критериям относятся российское гражданство, возраст от 18 до 27 лет, работа по трудовому договору, нормальная продолжительность рабочего дня, а также высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку.