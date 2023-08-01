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Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым перенесли на 21 августа

Ведомости

Запуск американского космического корабля Crew Dragon к МКС, на борту которого будет также российский космонавт Константин Борисов, перенесен с 17 на 21 августа, сообщается на сайте NASA.

«NASA и SpaceX теперь нацелены на 5:23 утра по восточному времени в понедельник, 21 августа, для запуска миссии агентства Crew-7 на МКС», – говорится в сообщении.

Сдвижение сроков запуска миссии даст больше времени для подготовки стартовой площадки в комплексе 39А Космического центра Кеннеди во Флориде, добавили в агентстве.

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В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года.

В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 осенью 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.

В марте в «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты продолжатся в 2023-2024 гг. В первой половине 2024 г. запланирована миссия Crew-8, в составе экипажа которой – космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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