Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым перенесли на 21 августа
Запуск американского космического корабля Crew Dragon к МКС, на борту которого будет также российский космонавт Константин Борисов, перенесен с 17 на 21 августа, сообщается на сайте NASA.
«NASA и SpaceX теперь нацелены на 5:23 утра по восточному времени в понедельник, 21 августа, для запуска миссии агентства Crew-7 на МКС», – говорится в сообщении.
Сдвижение сроков запуска миссии даст больше времени для подготовки стартовой площадки в комплексе 39А Космического центра Кеннеди во Флориде, добавили в агентстве.
В июле 2022 г. «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о совместных перекрестных полетах на МКС, согласно которому страны осуществят две миссии. Первая из них состоялась осенью прошлого года.
В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 осенью 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.
В марте в «Роскосмосе» сообщили, что перекрестные полеты продолжатся в 2023-2024 гг. В первой половине 2024 г. запланирована миссия Crew-8, в составе экипажа которой – космонавт «Роскосмоса» Александр Гребенкин.