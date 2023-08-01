Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Борисовым перенесли на 21 августа

В сентябре к МКС был запущен российский корабль «Союз МС-22», на борту которого находились россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт NASA Франциско Рубио. В октябре на корабле Crew Dragon-5 на станцию прибыла женщина-космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина. После миссии Crew-6 осенью 2023 г. на «Союзе МС-24» на МКС отправится астронавт NASA Лорал О’Хара.