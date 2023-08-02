Правительство расширило перечень обязательных для предустановки российских программ

ТАСС отмечает, что разделы перечня, касающиеся смартфонов, планшетов и компьютеров, для 2024 г. почти не изменились. Вместо «Новости Mail.ru» обязательным для предустановки новостным агрегатором стал «Дзен», а вместо OK Live теперь на гаджетах должен быть установлен Rutube.