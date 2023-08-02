Газета
Технологии

Правительство расширило перечень обязательных для предустановки российских программ

Ведомости

Правительство России расширило перечень российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты и смарт-телевизоры в 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ. 

В списке указаны 19 программ (против 13 в перечне на 2023 г.). В частности, обязательными для предустановки на смарт-телевизоры с 2024 г. станут сервисы Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.

Ранее по теме: «Коммерсантъ» узнал о планах обязать ритейлеров устанавливать российский софт

ТАСС отмечает, что разделы перечня, касающиеся смартфонов, планшетов и компьютеров, для 2024 г. почти не изменились. Вместо «Новости Mail.ru» обязательным для предустановки новостным агрегатором стал «Дзен», а вместо OK Live теперь на гаджетах должен быть установлен Rutube.

Документ вступает в силу с 1 января 2024 г. В кабмине заявили, что владельцы гаджетов и смарт-телевизоров «по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, действует в России с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др. Установку отечественных ОС закон не предусматривает.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных