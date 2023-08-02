Правительство расширило перечень обязательных для предустановки российских программ
Правительство России расширило перечень российских программ, обязательных для предустановки на гаджеты и смарт-телевизоры в 2024 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
В списке указаны 19 программ (против 13 в перечне на 2023 г.). В частности, обязательными для предустановки на смарт-телевизоры с 2024 г. станут сервисы Amediateka, Kion, «Билайн ТВ», «Триколор» и Дом.ru Movix.
ТАСС отмечает, что разделы перечня, касающиеся смартфонов, планшетов и компьютеров, для 2024 г. почти не изменились. Вместо «Новости Mail.ru» обязательным для предустановки новостным агрегатором стал «Дзен», а вместо OK Live теперь на гаджетах должен быть установлен Rutube.
Документ вступает в силу с 1 января 2024 г. В кабмине заявили, что владельцы гаджетов и смарт-телевизоров «по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой или приложением пользоваться».
Закон о предустановке отечественного софта на продаваемые в стране устройства, включая смартфоны, планшеты, ПК, ноутбуки и телевизоры с функцией Smart TV, действует в России с 1 апреля 2021 г. В список приложений, обязательных к установке, входят сервисы VK, «Яндекса», «Лаборатории Касперского», «Моего Офиса», «Госуслуг», платежной системы «Мир» и др. Установку отечественных ОС закон не предусматривает.