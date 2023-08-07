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«Дзен» запустил редизайн главной страницы

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Главная страница dzen.ru обновилась в компьютерной и мобильной версиях. Публикации представили в виде витрины, а карточки материалов сгруппировали по форматам. Об этом сообщил канал «Дзен для авторов».

Теперь пользователи смогут выбирать, что смотреть: видео, ролики или статьи. Каждый блок с публикациями состоит из карточек – их количество зависит от размеров и разрешения экрана. Очередность блоков с разными форматами перестраивается в витрине динамически с учетом интересов пользователей и их взаимодействий с контентом. 

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«В старом виде лента представляла собой микс из статей, коротких роликов, постов и длинных видео. Мы провели исследования и увидели, что одни пользователи проводили время в ленте и листали контент неосознанно, другие терялись среди разнообразия: кто-то не хотел видеть в ленте статьи, а кому-то, наоборот, мешали ролики. Новая раскладка контента позволит каждому выбрать любимый формат и перейти к более вовлеченному просмотру контента в Дзене», – объяснил директор по продукту «Дзена» Александр Толокольников. 

31 мая стало известно, что Роскомнадзор включил «Дзен», а также Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. Владельцы ресурсов получили уведомления с указанием требований российского законодательства. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Сами ресурсы должны разместить форму обратной связи для жалоб пользователей на запрещенный контент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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