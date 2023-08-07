«Дзен» запустил редизайн главной страницы

«В старом виде лента представляла собой микс из статей, коротких роликов, постов и длинных видео. Мы провели исследования и увидели, что одни пользователи проводили время в ленте и листали контент неосознанно, другие терялись среди разнообразия: кто-то не хотел видеть в ленте статьи, а кому-то, наоборот, мешали ролики. Новая раскладка контента позволит каждому выбрать любимый формат и перейти к более вовлеченному просмотру контента в Дзене», – объяснил директор по продукту «Дзена» Александр Толокольников.