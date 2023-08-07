«Дзен» запустил редизайн главной страницы
Теперь пользователи смогут выбирать, что смотреть: видео, ролики или статьи. Каждый блок с публикациями состоит из карточек – их количество зависит от размеров и разрешения экрана. Очередность блоков с разными форматами перестраивается в витрине динамически с учетом интересов пользователей и их взаимодействий с контентом.
«В старом виде лента представляла собой микс из статей, коротких роликов, постов и длинных видео. Мы провели исследования и увидели, что одни пользователи проводили время в ленте и листали контент неосознанно, другие терялись среди разнообразия: кто-то не хотел видеть в ленте статьи, а кому-то, наоборот, мешали ролики. Новая раскладка контента позволит каждому выбрать любимый формат и перейти к более вовлеченному просмотру контента в Дзене», – объяснил директор по продукту «Дзена» Александр Толокольников.
31 мая стало известно, что Роскомнадзор включил «Дзен», а также Rutube и Twitch в реестр социальных сетей. Владельцы ресурсов получили уведомления с указанием требований российского законодательства. В соответствии с ним интернет-площадки обязаны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию. Сами ресурсы должны разместить форму обратной связи для жалоб пользователей на запрещенный контент.