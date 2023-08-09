В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz из-за нарушения правил

В «Яндексе» порталу Tengrinews.kz заявили, что работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором. «Домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором. Мы работаем над восстановлением доступности наших сервисов в Казахстане. <…> Яндекс всегда придерживается требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы», – уточнили в компании.