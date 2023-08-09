В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz из-за нарушения правил
В Казахстане приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz в связи с нарушением правил. Об этом порталу NUR.KZ сообщил в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.
«С 9 августа 2023 г. приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что приостановка ресурса предусмотрена подпунктом 6 пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, утвержденных приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности. Согласно документу, пункт 16 Правил предусматривает случаи приостановки пользования доменным именем. Всего их семь. Помимо размещения интернет-ресурсов на аппаратно-программных комплексах вне территории республики, также приостановка может вводится при отсутствии сертификата безопасности, наличии сведений о фишинге и др.
В «Яндексе» порталу Tengrinews.kz заявили, что работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором. «Домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором. Мы работаем над восстановлением доступности наших сервисов в Казахстане. <…> Яндекс всегда придерживается требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы», – уточнили в компании.
Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» сообщил, что домен и сервисы компании доступны в Казахстане. «Домен yandex.kz снова работает – сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме», – уточнили в компании.
Согласно сайту Downradar, у пользователей проблемы с доступом к www.yandex.kz начались после 13:00. О сбоях сообщали из Алматы, Астаны, Караганды и других городов, в том числе и российских.