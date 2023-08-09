Газета
Технологии

В Казахстане приостановили работу домена yandex.kz из-за нарушения правил

Ведомости

В Казахстане приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz в связи с нарушением правил. Об этом порталу NUR.KZ сообщил в министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

«С 9 августа 2023 г. приостановлена работа доменного имени www.yandex.kz за размещение интернет-ресурса на аппаратно-программных комплексах вне территории Республики Казахстан», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что приостановка ресурса предусмотрена подпунктом 6 пункта 16 Правил регистрации, пользования и распределения доменных имен в пространстве казахстанского сегмента интернета, утвержденных приказом министра оборонной и аэрокосмической промышленности. Согласно документу, пункт 16 Правил предусматривает случаи приостановки пользования доменным именем. Всего их семь. Помимо размещения интернет-ресурсов на аппаратно-программных комплексах вне территории республики, также приостановка может вводится при отсутствии сертификата безопасности, наличии сведений о фишинге и др.

В «Яндексе» порталу Tengrinews.kz заявили, что работают над восстановлением доступа и ведут переговоры с регулятором. «Домен yandex.kz был разделегирован локальным регистратором. Мы работаем над восстановлением доступности наших сервисов в Казахстане. <…> Яндекс всегда придерживается требований местного законодательства во всех странах своего присутствия. Мы находимся в диалоге с местными регулятором и регистратором для решения этой проблемы», – уточнили в компании.

Позже ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса» сообщил, что домен и сервисы компании доступны в Казахстане. «Домен yandex.kz снова работает – сервисы "Яндекса" в Казахстане доступны для пользователей в обычном режиме», – уточнили в компании.

Согласно сайту Downradar, у пользователей проблемы с доступом к www.yandex.kz начались после 13:00. О сбоях сообщали из Алматы, Астаны, Караганды и других городов, в том числе и российских.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных