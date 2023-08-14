Ростех представил новый двигатель для учебно-боевого самолета Як-130М

Сейчас компрессор низкого давления и турбина проходят стендовые, а камера сгорания – летные испытания. Модернизированный компрессор высокого давления также готовится к испытаниям – теперь он стал меньше, легче и дешевле в производстве. Специально для модернизированного двигателя создали усиленную коробку приводов. Она позволяет установить привод-генератор, номинальная мощность которого в два раза выше, чем у базовой версии двигателя.