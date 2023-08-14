Ростех представил новый двигатель для учебно-боевого самолета Як-130М
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) «Ростеха» представила макет перспективного двигателя СМ-100 для модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М на международном военно-техническом форуме «Армия-2023». Об этом сообщили в Telegram-канале компании.
СМ-100 является развитием базового двигателя АИ-222-25. Новый двигатель будет обладать повышенными характеристиками при аналогичных габаритах и весе, например, максимальная тяга возрастет на 20%, а ресурс – в два раза. Создатели двигателя добились этого за счет повышения степени сжатия, установки современного трехступенчатого компрессора низкого давления, внедрения модернизированных узлов камеры сгорания и турбины повышенной надежности.
Сейчас компрессор низкого давления и турбина проходят стендовые, а камера сгорания – летные испытания. Модернизированный компрессор высокого давления также готовится к испытаниям – теперь он стал меньше, легче и дешевле в производстве. Специально для модернизированного двигателя создали усиленную коробку приводов. Она позволяет установить привод-генератор, номинальная мощность которого в два раза выше, чем у базовой версии двигателя.
На форуме «Армия-2023» первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков заявил, что госкорпорация намерена кратно увеличить выпуск беспилотников-камикадзе «Ланцет». «Ланцеты» широко применяются Вооруженными силами России в рамках спецоперации на Украине. Минобороны регулярно сообщает об уничтожении техники противника такими дронами.