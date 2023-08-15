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Минцифры предложило предоставить армии контроль за гражданскими сетями

Ведомости

Минцифры внесло в стратегию развития отрасли связи РФ до 2030 года предложение о создании механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Согласно изменениям, внесенным в стратегию, в России появится механизм совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с «возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями». Как поясняет «Коммерсантъ», при чрезвычайном положении силовые ведомства получат полный контроль связи, а также смогут отключать гражданские сети.

Для реализации такого механизма определят компанию-оператора, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».

Разработку инициативы подтвердили в Минцифры. Там отметили, что предложение будет прорабатываться с отраслью. Кто станет оператором частот, в ведомстве не уточнили.

В разговоре с «Коммерсантом» аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко счел, что такой механизм может позволить гражданским операторам занимать необходимые частоты, когда ими не пользуются «другие потребители», что улучшит качество связи.

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По оценке заместителя руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александра Сиволобова, инициатива может быть реализована в течение 5-7 лет. Он добавил, что это может быть единственным методом выделения частот 5G. В Tele2 отметили, что использование связи гражданскими и специальными потребителями может быть эффективным в новых диапазонах.

В конце июня «Коммерсантъ» писал о предложении Минцифры развивать сети 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием. Согласно инициативе, для этого оператору будут переданы полосы частот, включая диапазон 3,4-3,8 ГГц в «режиме совместимости со спецслужбами».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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