Минцифры предложило предоставить армии контроль за гражданскими сетями
Минцифры внесло в стратегию развития отрасли связи РФ до 2030 года предложение о создании механизма совместного использования радиочастот силовыми структурами и гражданскими операторами связи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.
Согласно изменениям, внесенным в стратегию, в России появится механизм совместного использования и динамического управления радиочастотным спектром для развития мобильной связи с «возможностью управления для специальных потребителей ограничением использования полос радиочастот гражданскими пользователями». Как поясняет «Коммерсантъ», при чрезвычайном положении силовые ведомства получат полный контроль связи, а также смогут отключать гражданские сети.
Для реализации такого механизма определят компанию-оператора, которая получит частоты, предназначенные для совместного использования «современных и перспективных поколений мобильной связи».
Разработку инициативы подтвердили в Минцифры. Там отметили, что предложение будет прорабатываться с отраслью. Кто станет оператором частот, в ведомстве не уточнили.
В разговоре с «Коммерсантом» аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко счел, что такой механизм может позволить гражданским операторам занимать необходимые частоты, когда ими не пользуются «другие потребители», что улучшит качество связи.
По оценке заместителя руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александра Сиволобова, инициатива может быть реализована в течение 5-7 лет. Он добавил, что это может быть единственным методом выделения частот 5G. В Tele2 отметили, что использование связи гражданскими и специальными потребителями может быть эффективным в новых диапазонах.
В конце июня «Коммерсантъ» писал о предложении Минцифры развивать сети 5G на базе единого радиочастотного оператора с госучастием. Согласно инициативе, для этого оператору будут переданы полосы частот, включая диапазон 3,4-3,8 ГГц в «режиме совместимости со спецслужбами».