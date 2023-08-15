Минцифры предложило предоставить армии контроль за гражданскими сетями

По оценке заместителя руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи Александра Сиволобова, инициатива может быть реализована в течение 5-7 лет. Он добавил, что это может быть единственным методом выделения частот 5G. В Tele2 отметили, что использование связи гражданскими и специальными потребителями может быть эффективным в новых диапазонах.