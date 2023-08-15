В Ираке планируют запустить российскую соцсеть Tenchat

Минцифры в апреле составило список российских соцсетей и программ, которые могут заменить зарубежные после ухода компаний из России. Tenсhat была среди приложений, которые должны были заменить Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (принадлежат Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы в России), а также Twitter, TikTok, Snapchat и Slack. В январе 2023 г. приложение Tenchat исчезло из App Store.