В Ираке планируют запустить российскую соцсеть Tenchat
Российская деловая социальная сеть Tenchat может начать работу в Ираке осенью 2023 г., переговоры по размещению и взаимной интеграции серверов компании уже начались. Об этом сообщил ТАСС основатель Tenchat и глава группы компаний ВБЦ, владеющей соцсетью, Семен Теняев.
Теняев добавил, что состоялась встреча с послом Ирака Кахтаном Тахой Халяфом аль-Джанаби в РФ. Стороны наметили переговорную дорожную карту
Tenchat доступна в 12 странах: России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Таджикистане, Киргизии, Турции, ОАЭ и Иране. Аудитория соцсети составляет более 2,5 млн пользователей.
Минцифры в апреле составило список российских соцсетей и программ, которые могут заменить зарубежные после ухода компаний из России. Tenсhat была среди приложений, которые должны были заменить Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (принадлежат Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы в России), а также Twitter, TikTok, Snapchat и Slack. В январе 2023 г. приложение Tenchat исчезло из App Store.