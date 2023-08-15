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В Ираке планируют запустить российскую соцсеть Tenchat

Ведомости

Российская деловая социальная сеть Tenchat может начать работу в Ираке осенью 2023 г., переговоры по размещению и взаимной интеграции серверов компании уже начались. Об этом сообщил ТАСС основатель Tenchat и глава группы компаний ВБЦ, владеющей соцсетью, Семен Теняев.

Теняев добавил, что состоялась встреча с послом Ирака Кахтаном Тахой Халяфом аль-Джанаби в РФ. Стороны наметили переговорную дорожную карту

Tenchat доступна в 12 странах: России, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Армении, Грузии, Таджикистане, Киргизии, Турции, ОАЭ и Иране. Аудитория соцсети составляет более 2,5 млн пользователей. 

Ранее по теме: Приложение российской деловой соцсети TenChat удалили из App Store

Минцифры в апреле составило список российских соцсетей и программ, которые могут заменить зарубежные после ухода компаний из России. Tenсhat была среди приложений, которые должны были заменить Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger (принадлежат Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской; Facebook, Messenger и Instagram заблокированы в России), а также Twitter, TikTok, Snapchat и Slack. В январе 2023 г. приложение Tenchat исчезло из App Store.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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