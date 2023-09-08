Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных клиентов «МТС Банка»

7 сентября стало известно о том, что в свободный доступ попали три файла с данными клиентов «МТС Банка», сообщалось в Telegram-канале «Утечки информации». В первом файле из 1 млн строк были указаны ФИО, номер телефона, дата рождения, пол, ИНН, гражданство пользователей. Во втором из 3 млн строк — шесть первых и четыре последних цифры из номера банковской карты, дата выпуска и истечения карты и ее тип (дебетовая, кредитная, корпоративная). В третьем файле есть 1,8 млн уникальных номеров телефонов, 50 000 уникальных адресов электронной почты и числовые идентификаторы.