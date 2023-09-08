Роскомнадзор проверяет возможную утечку персональных данных клиентов «МТС Банка»
Роскомнадзор проверяет информацию о возможной утечке персональных данных клиентов «МТС Банка». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ведомства.
«По состоянию на 12:00 8 сентября 2023 г. Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от оператора», – сообщил представитель Роскомнадзора в ответ на запрос «Ведомостей».
7 сентября стало известно о том, что в свободный доступ попали три файла с данными клиентов «МТС Банка», сообщалось в Telegram-канале «Утечки информации». В первом файле из 1 млн строк были указаны ФИО, номер телефона, дата рождения, пол, ИНН, гражданство пользователей. Во втором из 3 млн строк — шесть первых и четыре последних цифры из номера банковской карты, дата выпуска и истечения карты и ее тип (дебетовая, кредитная, корпоративная). В третьем файле есть 1,8 млн уникальных номеров телефонов, 50 000 уникальных адресов электронной почты и числовые идентификаторы.
О сливе данных клиентов «МТС Банка» заявили хакеры из проукраинской группировки NLB. Из сообщения кибермошенников, размещенного во внутреннем чате, следовало, что в открытом доступе оказались данные 1 млн клиентов с номерами, почтами и данными карточек. Всего база «МТС Банка» насчитывает 21 млн человек, говорилось в сообщении.
Представитель «МТС Банка» позже сообщил, что утечка банковской тайны не подтвердилась, инфраструктура компании не подвергалась атакам, а данные пользователей «вне опасности». По данным компании, в базе есть «максированные номера банковских карт», выпущенных разными банками. Это указывает на то, что «утечка произошла не в каком-либо конкретном банке, а, предположительно, у ритейл-компании либо поставщика цифровых сервисов, которые хранят и обрабатывают платежные данные пользователей именно в таком виде», говорилось в ответе представителя банка.