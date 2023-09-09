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Технологии

В Iphone нашли позволяющую установить шпионское ПО уязвимость

Ведомости

Citizen Lab (структура университета Торонто) обнаружила в работающих на версии 16.6 операционной системы iOS IPhone уязвимость, позволяющую установить на устройство шпионское ПО Pegasus от NSO Group. Об этом говорится на сайте лаборатории.

Выявленная цепочка эксплойтов позволяла запустить ПО без «какого-либо взаимодействия со стороны жертвы». «Эксплойт включал в себя вложения PassKit, содержащие вредоносные изображения, отправленные жертве из учетной записи iMessage злоумышленника», – говорится в сообщении.

Citizen Lab сообщила, что уведомила Apple о выявленной уязвимости и помогла компании с проведением расследования. Apple добавила эксплойты в базу данных уязвимости, пользователям необходимо обновить устройства.

Reuters со ссылкой на старшего научного сотрудника Citizen Lab Билла Марчака пишет, что лаборатория, основываясь на результатах криминалистической экспертизы приписывает эксплойт израильской NSO Group. По его словам, уязвимость удалось обнаружить из-за того, что «злоумышленник, вероятно, допустил ошибку».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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