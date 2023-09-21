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«Ростех» поставил ВС России первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

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«Ростех» поставил министерству обороны России первую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С». Обновленные машины смогут поражать цели сразу несколькими снарядами с разных траекторий, сообщила пресс-служба госкорпорации.

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«Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов», – уточнили в компании.

Гаубицы оснастили улучшенными системами заряжания, которые повысили прицельную скорострельность до 10 выстрелов в минуту. В машинах также установили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО-М) с повышенной точностью и возможностью отображения электронной карты территории. Эта система работает в том числе и в горной местности. Еще одним обновлением стало снижение уровня заметности «Мста-С» в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.

Новые гаубицы «Мста-С» впервые поставили войскам 29 июня. Их разработало предприятие «Уралтрансмаш» – дочерняя структура «Ростеха».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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