«Ростех» поставил ВС России первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

Гаубицы оснастили улучшенными системами заряжания, которые повысили прицельную скорострельность до 10 выстрелов в минуту. В машинах также установили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО-М) с повышенной точностью и возможностью отображения электронной карты территории. Эта система работает в том числе и в горной местности. Еще одним обновлением стало снижение уровня заметности «Мста-С» в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.