«Ростех» поставил ВС России первую партию модернизированных гаубиц «Мста-С»
«Ростех» поставил министерству обороны России первую партию модернизированных самоходных артиллерийских установок 2С19М2 «Мста-С». Обновленные машины смогут поражать цели сразу несколькими снарядами с разных траекторий, сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов», – уточнили в компании.
Гаубицы оснастили улучшенными системами заряжания, которые повысили прицельную скорострельность до 10 выстрелов в минуту. В машинах также установили автоматизированную систему управления наведением и огнем (АСУНО-М) с повышенной точностью и возможностью отображения электронной карты территории. Эта система работает в том числе и в горной местности. Еще одним обновлением стало снижение уровня заметности «Мста-С» в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах.
Новые гаубицы «Мста-С» впервые поставили войскам 29 июня. Их разработало предприятие «Уралтрансмаш» – дочерняя структура «Ростеха».