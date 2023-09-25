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Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

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Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили обеспечение ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации.

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«Российская сторона намерена и далее создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного присутствия МАГАТЭ на площадке станции», – уточнили в «Росатоме».

Встреча Лихачева и Гросси прошла на полях 67-й генеральной конференции МАГАТЭ. На мероприятии Гросси объявил, что принял присягу в качестве генерального директора агентства после продления полномочий. Лихачев поздравил его с переназначением.

Пресс-служба МАГАТЭ уточнила, что Гросси продолжит руководить международной организацией до 2 декабря 2027 г. Его полномочия истекали 2 декабря 2023 г., но в марте Совет управляющих агентства принял решение сохранить пост за действующим главой еще на четыре года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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