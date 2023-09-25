Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС
Глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Они обсудили обеспечение ядерной и физической безопасности Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба госкорпорации.
«Российская сторона намерена и далее создавать все необходимые условия для обеспечения эффективного присутствия МАГАТЭ на площадке станции», – уточнили в «Росатоме».
Встреча Лихачева и Гросси прошла на полях 67-й генеральной конференции МАГАТЭ. На мероприятии Гросси объявил, что принял присягу в качестве генерального директора агентства после продления полномочий. Лихачев поздравил его с переназначением.
Пресс-служба МАГАТЭ уточнила, что Гросси продолжит руководить международной организацией до 2 декабря 2027 г. Его полномочия истекали 2 декабря 2023 г., но в марте Совет управляющих агентства принял решение сохранить пост за действующим главой еще на четыре года.