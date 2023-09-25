Главы «Росатома» и МАГАТЭ обсудили ситуацию на Запорожской АЭС

Пресс-служба МАГАТЭ уточнила, что Гросси продолжит руководить международной организацией до 2 декабря 2027 г. Его полномочия истекали 2 декабря 2023 г., но в марте Совет управляющих агентства принял решение сохранить пост за действующим главой еще на четыре года.