Поисковики будут маркировать облачный сервис Amazon как нарушителя законов РФ

В ведомстве уточнили, что компании не исполнили закон: не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не создали уполномоченное представительство в России, а также не организовали форму обратной связи для российских пользователей. Поисковые системы будут помечать организации как нарушителей до тех пор, пока они не исполнят эти обязательства.