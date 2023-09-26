Газета
Технологии

Поисковики будут маркировать облачный сервис Amazon как нарушителя законов РФ

Ведомости

Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении российского законодательства 12 иностранными провайдерами хостинга, в том числе облачным сервисом Amazon Web Services, следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Речь идет об организациях, которые Роскомнадзор в июне включил в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Помимо Amazon Web Services в список были добавлены Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com), Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), Bluehost Inc. (bluehost.com) и GoDaddy.com LLC (godaddy.com).

Ранее по теме: РКН включил облачный сервис Amazon в перечень подлежащих «приземлению» провайдеров

В ведомстве уточнили, что компании не исполнили закон: не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не создали уполномоченное представительство в России, а также не организовали форму обратной связи для российских пользователей. Поисковые системы будут помечать организации как нарушителей до тех пор, пока они не исполнят эти обязательства.

Ранее директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечал, что включенные в перечень компании сейчас не ведут никакой активной деятельности в России и не имеют особого интереса работать в России, поэтому какие-либо изменения вряд ли последуют.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных