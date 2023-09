Поисковики будут маркировать облачный сервис Amazon как нарушителя законов РФ

Речь идет об организациях, которые Роскомнадзор в июне включил в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Помимо Amazon Web Services в список были добавлены Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com), Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), Bluehost Inc. (bluehost.com) и GoDaddy.com LLC (godaddy.com).