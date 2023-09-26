Поисковики будут маркировать облачный сервис Amazon как нарушителя законов РФ
Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать пользователей о нарушении российского законодательства 12 иностранными провайдерами хостинга, в том числе облачным сервисом Amazon Web Services, следует из сообщения пресс-службы ведомства.
Речь идет об организациях, которые Роскомнадзор в июне включил в перечень компаний, подлежащих «приземлению». Помимо Amazon Web Services в список были добавлены Hetzner Online GmbH (hetzner.com), Network Solutions, LLC (networksolutions.com), WPEngine, Inc. (wpengine.com), HostGator.com, LLC (hostgator.com), Ionos Inc. (ionos.com), DreamHost, LLC (dreamhost.com), FastComet, Inc. (fastcomet.com), DigitalOcean, LLC (digitalocean.com), Kamatera Inc. (kamatera.com), Bluehost Inc. (bluehost.com) и GoDaddy.com LLC (godaddy.com).
В ведомстве уточнили, что компании не исполнили закон: не зарегистрировали личный кабинет на сайте Роскомнадзора, не создали уполномоченное представительство в России, а также не организовали форму обратной связи для российских пользователей. Поисковые системы будут помечать организации как нарушителей до тех пор, пока они не исполнят эти обязательства.
Ранее директор Института исследований интернета Карен Казарян отмечал, что включенные в перечень компании сейчас не ведут никакой активной деятельности в России и не имеют особого интереса работать в России, поэтому какие-либо изменения вряд ли последуют.