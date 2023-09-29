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МТС-банк запустит сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых площадках

Ведомости

МТС-банк работает над запуском сервиса для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к банку. 

Информацию подтвердили и в самом МТС-банке. Там уточнили, что запуск запланирован на первую половину октября. По словам источника, через новый сервис пользователи смогут оплачивать покупки в Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и др. 

Услуга, как утверждает собеседник газеты, будет работать следующим образом: пользователю в мобильном приложении банка нужно купить «ваучер» на пополнение суммы в одном из сервисов. Затем ему на электронную почту приходит код, который вводится в самом сервисе, а также инструкция по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией. После этого клиент сможет ввести код и пополнить кошелек.

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После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных сервисов заявили об уходе из России. В частности, российский рынок покинули Netflix и Spotify. Также заблокировали возможность для россиян оплачивать покупки магазины видеоигр, принадлежащие Sony (PlayStation Store), Microsoft (Xbox Games Store), Nintendo (eShop) и Valve (Steam).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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