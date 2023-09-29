МТС-банк запустит сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых площадках

Услуга, как утверждает собеседник газеты, будет работать следующим образом: пользователю в мобильном приложении банка нужно купить «ваучер» на пополнение суммы в одном из сервисов. Затем ему на электронную почту приходит код, который вводится в самом сервисе, а также инструкция по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией. После этого клиент сможет ввести код и пополнить кошелек.