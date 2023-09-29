МТС-банк запустит сервис для оплаты покупок на зарубежных игровых площадках
МТС-банк работает над запуском сервиса для оплаты покупок на зарубежных игровых и стриминговых площадках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к банку.
Информацию подтвердили и в самом МТС-банке. Там уточнили, что запуск запланирован на первую половину октября. По словам источника, через новый сервис пользователи смогут оплачивать покупки в Spotify, Twitch, PlayStation, Xbox, Discord, Nintendo, EA Play и др.
Услуга, как утверждает собеседник газеты, будет работать следующим образом: пользователю в мобильном приложении банка нужно купить «ваучер» на пополнение суммы в одном из сервисов. Затем ему на электронную почту приходит код, который вводится в самом сервисе, а также инструкция по настройке аккаунта таким образом, чтобы он не был связан с Россией. После этого клиент сможет ввести код и пополнить кошелек.
После начала спецоперации на Украине ряд зарубежных сервисов заявили об уходе из России. В частности, российский рынок покинули Netflix и Spotify. Также заблокировали возможность для россиян оплачивать покупки магазины видеоигр, принадлежащие Sony (PlayStation Store), Microsoft (Xbox Games Store), Nintendo (eShop) и Valve (Steam).