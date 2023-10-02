«Роскосмос» создаст группировку спутников для глобального мониторинга Земли

Летом 2021 г. в «Роскосмосе» говорили, что проект «Сфера», призванный обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата. Они должны быть запущены до 2030 г. В июле 2022 г. правительство одобрило проект с объемом бюджетного финансирования в 95 млрд руб.