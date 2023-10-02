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«Роскосмос» создаст группировку спутников для глобального мониторинга Земли

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«Роскосмос» начал работу над группировкой сверхмалых спутников «Грифон», предназначенной для мониторинга поверхности Земли, рассказал глава госкорпорации Юрий Борисов на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2023 в Баку.

«Мы приступили к созданию группировки обзорного типа сверхмалых спутников под названием "Грифон". Это 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о любой территории нашей страны и всей территории мира», – рассказал он.

Эта система предусматривает и широкую наземную сеть приема и обработки информации, добавил глава «Роскосмоса».

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Борисов также рассказал о программе «Сфера», объединяющей несколько многоспутниковых группировок: пять телекоммуникационного направления и пять систем дистанционного зондирования Земли.

В конце июля «Роскосмос» сообщал, что пригласил Африку к участию в создании системы «Грифон». Обзорная космическая система, отмечали тогда в госкорпорации, позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.

Летом 2021 г. в «Роскосмосе» говорили, что проект «Сфера», призванный обеспечить комплексные услуги связи, навигации и дистанционного зондирования Земли, в текущих параметрах включает в себя 162 космических аппарата. Они должны быть запущены до 2030 г. В июле 2022 г. правительство одобрило проект с объемом бюджетного финансирования в 95 млрд руб.

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