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«Роскосмос» предложил систему мониторинга для предотвращения столкновений

Ведомости

«Роскосмос» предложил в рамках международного сотрудничества создать систему детального мониторинга космического пространства «Млечный путь». Об этом глава госкорпорации Юрий Борисов заявил во время выступления на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2023 в Баку.

С помощью оптико-электронных, радиотехнических и радиолокационных средств новая система сможет проводить около 15 млн измерений в сутки. «Млечный путь» сможет с высокой достоверностью определять искусственные и естественные объекты в космосе с целью предотвращения столкновений. Полученной информацией смогут пользоваться страны, предоставляющие свою территорию для создания необходимой инфраструктуры.

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«Подобные системы носят глобальный характер, и конечно, на наш взгляд, должны создаваться в тесном взаимодействии и при широком международном сотрудничестве», – подчеркнул Борисов.

Борисов также сообщил о старте работы над группировкой сверхмалых спутников «Грифон»: 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о поверхности Земли. В конце июля к созданию «Грифона» приглашали страны Африки. Обзорная космическая система позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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