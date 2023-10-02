«Роскосмос» предложил систему мониторинга для предотвращения столкновений
«Роскосмос» предложил в рамках международного сотрудничества создать систему детального мониторинга космического пространства «Млечный путь». Об этом глава госкорпорации Юрий Борисов заявил во время выступления на Международном астронавтическом конгрессе IAC-2023 в Баку.
С помощью оптико-электронных, радиотехнических и радиолокационных средств новая система сможет проводить около 15 млн измерений в сутки. «Млечный путь» сможет с высокой достоверностью определять искусственные и естественные объекты в космосе с целью предотвращения столкновений. Полученной информацией смогут пользоваться страны, предоставляющие свою территорию для создания необходимой инфраструктуры.
«Подобные системы носят глобальный характер, и конечно, на наш взгляд, должны создаваться в тесном взаимодействии и при широком международном сотрудничестве», – подчеркнул Борисов.
Борисов также сообщил о старте работы над группировкой сверхмалых спутников «Грифон»: 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о поверхности Земли. В конце июля к созданию «Грифона» приглашали страны Африки. Обзорная космическая система позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.