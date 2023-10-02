«Роскосмос» предложил систему мониторинга для предотвращения столкновений

Борисов также сообщил о старте работы над группировкой сверхмалых спутников «Грифон»: 136 аппаратов на орбите, которые с высокой интенсивностью будут давать информацию о поверхности Земли. В конце июля к созданию «Грифона» приглашали страны Африки. Обзорная космическая система позволит получать актуальные сведения не реже 40 часов по всему миру и каждые 30 часов – со всей территории России.