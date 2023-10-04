Пользователи Xiaomi пожаловались на сбой в работе сервисов в России

У пользователей не открываются приложения Xiaomi, не синхронизируется Xiaomi Cloud, в связи с чем не работает техника из категории «умный дом». Пользователи жалуются, что не могут войти в свои аккаунты и не могут отправить отчеты об ошибке. Некоторые пишут, что проблему удалось решить через VPN-сервисы, но другие отмечают, что это не помогает.