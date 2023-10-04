Пользователи Xiaomi пожаловались на сбой в работе сервисов в России
Пользователи техники Xiaomi в России столкнулись с проблемами в работе сервисов компании, следует из данных портала Downradar.
Жалобы на работу сервисов компании стали поступать после 20:00, большинство из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть сообщения из других российских городов, а также из Минска.
У пользователей не открываются приложения Xiaomi, не синхронизируется Xiaomi Cloud, в связи с чем не работает техника из категории «умный дом». Пользователи жалуются, что не могут войти в свои аккаунты и не могут отправить отчеты об ошибке. Некоторые пишут, что проблему удалось решить через VPN-сервисы, но другие отмечают, что это не помогает.
Больше всего жалоб поступило на общий сбой (54%), на работу приложения (25%), на вход в сервисы компании (11%) и работу сайта (9%).
Telegram-канал Mash пишет, что в российском представительстве компании подтвердили, что проблема в сбое на серверах Xiaomi, и пообещали оперативно ее решить.