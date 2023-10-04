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Технологии

Пользователи Xiaomi пожаловались на сбой в работе сервисов в России

Ведомости

Пользователи техники Xiaomi в России столкнулись с проблемами в работе сервисов компании, следует из данных портала Downradar.

Жалобы на работу сервисов компании стали поступать после 20:00, большинство из Москвы и Санкт-Петербурга. Есть сообщения из других российских городов, а также из Минска.

У пользователей не открываются приложения Xiaomi, не синхронизируется Xiaomi Cloud, в связи с чем не работает техника из категории «умный дом». Пользователи жалуются, что не могут войти в свои аккаунты и не могут отправить отчеты об ошибке. Некоторые пишут, что проблему удалось решить через VPN-сервисы, но другие отмечают, что это не помогает.

Больше всего жалоб поступило на общий сбой (54%), на работу приложения (25%), на вход в сервисы компании (11%) и работу сайта (9%).

Telegram-канал Mash пишет, что в российском представительстве компании подтвердили, что проблема в сбое на серверах Xiaomi, и пообещали оперативно ее решить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных