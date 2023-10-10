Минздрав России: более 70 регионов закупили медицинские сервисы с технологией ИИ

Согласно поправкам в федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения)» текущего года, для регионов были введены дополнительные показатели. В частности, в 2023 г. в 85 субъектах медизделия с использованием технологий ИИ должны применяться не менее чем в одной подсистеме государственной информсистемы региона. В 2024 г. – уже не менее трех систем.