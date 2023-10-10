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Технологии

Минздрав России: более 70 регионов закупили медицинские сервисы с технологией ИИ

Ведомости

Более 70 российских регионов приобрели медицинские изделия с технологий искусственного интеллекта (ИИ) на общую сумму не менее 367 млн руб. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, выступая на форуме «Биотехмед».

В частности, 32 региона заключили контракт на закупку решений по работе с электронной медкартой, 21 субъект закупил решения в области маммографии, 17 – сервисы по работе с рентген-снимками органов грудной клетки, следует из его презентации.

По словам Пугачева, Росздравнадзором зарегистрировано 24 медизделия с ИИ. Среди них 17 – от 10 отечественных разработчиков и семь – от семи иностранных компаний. Подобные сервисы, как правило, помогают врачам принимать решения и специализируются на анализе медицинских изображений, данных цифровой медкарты и видеопотока. Например, для выявления новообразований при колоноскопии в режиме реального времени.

Согласно поправкам в федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения)» текущего года, для регионов были введены дополнительные показатели. В частности, в 2023 г. в 85 субъектах медизделия с использованием технологий ИИ должны применяться не менее чем в одной подсистеме государственной информсистемы региона. В 2024 г. – уже не менее трех систем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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