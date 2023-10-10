Минздрав России: более 70 регионов закупили медицинские сервисы с технологией ИИ
Более 70 российских регионов приобрели медицинские изделия с технологий искусственного интеллекта (ИИ) на общую сумму не менее 367 млн руб. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачев, выступая на форуме «Биотехмед».
В частности, 32 региона заключили контракт на закупку решений по работе с электронной медкартой, 21 субъект закупил решения в области маммографии, 17 – сервисы по работе с рентген-снимками органов грудной клетки, следует из его презентации.
По словам Пугачева, Росздравнадзором зарегистрировано 24 медизделия с ИИ. Среди них 17 – от 10 отечественных разработчиков и семь – от семи иностранных компаний. Подобные сервисы, как правило, помогают врачам принимать решения и специализируются на анализе медицинских изображений, данных цифровой медкарты и видеопотока. Например, для выявления новообразований при колоноскопии в режиме реального времени.
Согласно поправкам в федеральный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения)» текущего года, для регионов были введены дополнительные показатели. В частности, в 2023 г. в 85 субъектах медизделия с использованием технологий ИИ должны применяться не менее чем в одной подсистеме государственной информсистемы региона. В 2024 г. – уже не менее трех систем.