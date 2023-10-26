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В «Яндекс.Картах» появилось отображение дорожной разметки

Ведомости

В приложениях «Карты» и «Навигатор» от «Яндекса» появилась карта, на которой отображается дорожная разметка, островки безопасности и парковочные места. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса. 

«Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути, особенно на сложных развязках», – сказано в сообщении.

В «Яндекс.Картах» отметили, что для подключения разметки необходимо перейти на вкладку «Навигатора» в «Картах» или построить маршрут на машине и начать движение. Уточняется, что обновления будут доступны при подключении телефона к CarPlay или Android Auto.

Пока обновление доступно только на карте Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, на МКАД и крупных магистралях. Помимо этого были обновлены дороги на картах центральных районов Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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