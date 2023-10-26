В «Яндекс.Картах» появилось отображение дорожной разметки
В приложениях «Карты» и «Навигатор» от «Яндекса» появилась карта, на которой отображается дорожная разметка, островки безопасности и парковочные места. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса.
«Это карта нового поколения, на которой дороги отображаются как в реальном городе: с разметкой по полосам, парковочными местами и островками безопасности. Такие подробности позволяют проще ориентироваться в пути, особенно на сложных развязках», – сказано в сообщении.
В «Яндекс.Картах» отметили, что для подключения разметки необходимо перейти на вкладку «Навигатора» в «Картах» или построить маршрут на машине и начать движение. Уточняется, что обновления будут доступны при подключении телефона к CarPlay или Android Auto.
Пока обновление доступно только на карте Москвы в пределах Третьего транспортного кольца, на МКАД и крупных магистралях. Помимо этого были обновлены дороги на картах центральных районов Санкт-Петербурга, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и др.