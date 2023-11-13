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СМИ: Илон Маск может выступить на российской конференции по ИИ

Ведомости

Миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может стать спикером на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023, которая пройдет в Москве. Об этом сообщает EU Reporter со ссылкой на собственные источники.

Уточняется, что на конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран. Участие Маска в российской конференции по ИИ может быть связано с недавним анонсом его нейросети Grok от компании xAI, которая может стать конкурентом ChatGPT.

Разработчики уточняют, что главное преимущество Grok – возможность ответить практически на любой вопрос благодаря онлайновому доступу к большим данным социальных сетей X. Нейронную сеть планируется интегрировать в социальную сеть X в ближайшем будущем.

Организованная Сбербанком Международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет 22-24 ноября. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи. Слушателей познакомят с практиками и кейсами внедрения ИИ в различные отрасли экономики и также продемонстрируют технологии компьютерного зрения (CV), речевой аналитики (Speech Analytics), графов (Graphs), больших языковых моделей (LLM) и генеративного ИИ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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