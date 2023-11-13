СМИ: Илон Маск может выступить на российской конференции по ИИ
Миллиардер и владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может стать спикером на предстоящей международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2023, которая пройдет в Москве. Об этом сообщает EU Reporter со ссылкой на собственные источники.
Уточняется, что на конференции также планируют выступить исследователи из Индии, Китая и других стран. Участие Маска в российской конференции по ИИ может быть связано с недавним анонсом его нейросети Grok от компании xAI, которая может стать конкурентом ChatGPT.
Разработчики уточняют, что главное преимущество Grok – возможность ответить практически на любой вопрос благодаря онлайновому доступу к большим данным социальных сетей X. Нейронную сеть планируется интегрировать в социальную сеть X в ближайшем будущем.
Организованная Сбербанком Международная конференция по искусственному интеллекту (ИИ) и машинному обучению AI Journey 2023 пройдет 22-24 ноября. Мероприятие будет посвящено науке и последним разработкам в области ИИ, его роли в реализации государственных инициатив и развитии бизнеса, а также популяризации технологий среди молодежи. Слушателей познакомят с практиками и кейсами внедрения ИИ в различные отрасли экономики и также продемонстрируют технологии компьютерного зрения (CV), речевой аналитики (Speech Analytics), графов (Graphs), больших языковых моделей (LLM) и генеративного ИИ.