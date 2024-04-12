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Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты

Ведомости

На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области был проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщает Минобороны (МО) РФ.

Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также для подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет, уточнили в министерстве.

«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ», – говорится в сообщении.

Задачи пуска выполнены в полном объеме.

1 марта МО России сообщило о состоявшемся на космодроме «Плесецк» учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс». Его целью, по словам военных, было подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» скоро будет продемонстрирован в районах базирования на боевом дежурстве. По словам президента, на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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