Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты

Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» скоро будет продемонстрирован в районах базирования на боевом дежурстве. По словам президента, на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».