Минобороны сообщило об успешном пуске межконтинентальной баллистической ракеты
На полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области был проведен успешный испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщает Минобороны (МО) РФ.
Пуск проводился в рамках государственных испытаний перспективных ракетных комплексов, а также для подтверждения стабильности находящихся на вооружении ракет, уточнили в министерстве.
«Полученные результаты подтверждают высокую надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности РФ», – говорится в сообщении.
Задачи пуска выполнены в полном объеме.
1 марта МО России сообщило о состоявшемся на космодроме «Плесецк» учебно-боевом пуске межконтинентальной баллистической ракеты комплекса «Ярс». Его целью, по словам военных, было подтверждение тактико-технических и летных характеристик комплекса.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что комплекс «Сармат» скоро будет продемонстрирован в районах базирования на боевом дежурстве. По словам президента, на боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон».