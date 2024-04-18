Российский сервис DocsInBox для автоматизации документооборота заработал в ОАЭ

В 2019 г. основатели сервиса уже открывали представительство DocsInBox в Дубае, но тогда местные рестораны и поставщики не нуждались в комплексном подходе к автоматизации процессов, писал Forbes в начале 2022 г. По данным аналитической компании Mordor Intelligence, за последние шесть лет темпы роста ресторанного рынка в ОАЭ составляют в среднем 5,09% ежегодно. C 2024 г. планируется значительное ускорение роста со среднегодовым темпом в 18,56%. В компании рассчитывают, что увеличение темпов роста ресторанного рынка приведет к росту спроса на продукты автоматизации бизнеса.