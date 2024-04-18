Российский сервис DocsInBox для автоматизации документооборота заработал в ОАЭ
Сервис электронного документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox вышел на рынок ОАЭ. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Инвестиции в запуск сервиса в Арабских Эмиратах с начала 2024 г. составили $500 000, добавил он.
DocsInBox основали в 2015 г. предприниматели Леонид Довбенко, Андрей Анфиногеновв и Станислав Селезнев, а также петербургский ресторатор Эммануил Эмануилов. Платформа позволяет автоматизировать проведение счетов, ввод накладных, учет алкоголя, работу с маркированной продукцией и т. д. В 2017 г. проект привлек инвестиции от ФРИИ в размере 15 млн руб. По данным самой компании, сейчас сервисом пользуются более 12 000 ресторанов в России.
Среди дубайских ресторанов первыми клиентами DocsInBox стали открытые выходцами из России Cafe de Palma, Angel Cakes, Frank by Basta и Papa Dubai.
В 2019 г. основатели сервиса уже открывали представительство DocsInBox в Дубае, но тогда местные рестораны и поставщики не нуждались в комплексном подходе к автоматизации процессов, писал Forbes в начале 2022 г. По данным аналитической компании Mordor Intelligence, за последние шесть лет темпы роста ресторанного рынка в ОАЭ составляют в среднем 5,09% ежегодно. C 2024 г. планируется значительное ускорение роста со среднегодовым темпом в 18,56%. В компании рассчитывают, что увеличение темпов роста ресторанного рынка приведет к росту спроса на продукты автоматизации бизнеса.