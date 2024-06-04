Microsoft отключила от своих сервисов половину обслуживаемых компаний из России
По данным специалистов компании, с 15 мая продолжается ограничение доступа Microsoft к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP. Сейчас с ограничением от вендора столкнулось более половины организаций, зарегистрированных на территории России.
«Microsoft перевел статус этих подписок в suspended (приостановленные), и они не доступны для использования», – говорится в Telegram-канале.
В марте собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что Microsoft с 20 марта ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook.
Весной 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).