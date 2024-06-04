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Microsoft отключила от своих сервисов половину обслуживаемых компаний из России

Ведомости

Корпорация Microsoft с середины мая отключила подписки на свои облачные сервисы более чем у половины организаций из России, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на чат ГК Softline для заказчиков.

По данным специалистов компании, с 15 мая продолжается ограничение доступа Microsoft к подпискам Visio Online, Project Online, Power BI в канале CSP. Сейчас с ограничением от вендора столкнулось более половины организаций, зарегистрированных на территории России. 

«Microsoft перевел статус этих подписок в suspended (приостановленные), и они не доступны для использования», – говорится в Telegram-канале.

В марте собеседник в правительстве рассказал «Ведомостям», что Microsoft с 20 марта ограничит доступ к облачным продуктам на территории России. Речь, в частности, идет о Power BI, Dynamics CRM и др. Опрошенные эксперты отмечали, что запрет может затронуть все облачные продукты Microsoft, которые правообладатели определят в качестве запрещенных для поставки в Россию из-за санкций, также пользователи могут потерять доступ к почтовому сервису Microsoft Outlook.

Весной 2022 г. на фоне начала спецоперации на Украине и введения санкций против РФ Microsoft начала сокращать бизнес в России. «Майкрософт рус» в течение 2022 г. уволила почти всех сотрудников и расторгла действовавший договор аренды. В 2022 г. выручка «Майкрософт рус» составила 6,4 млрд руб., что уступает показателям 2021 г. (6,8 млрд руб.).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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