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Греф: технологии ИИ могут добавить к ВВП РФ 4-6% к 2030 году

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Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут добавить к российскому ВВП 4-6% к 2030 г. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад – это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 г. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология», – сказал Греф.

Греф также заявил о мировом лидерстве России в сфере технологий искусственного интеллекта.

«У нас очень хорошие примеры есть. Компания «Газпром нефть» – образец, наверное, того, что можно извлекать, какую эффективность можно извлекать при добыче полезных ископаемых», – сказал глава Сбербанка.

Пример «Газпром нефти» в разрезе ИИ приводил президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в ноябре 2023 г. Президент отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России. «Компания “Газпром нефть”, применяя технологии искусственного интеллекта, смогла значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути», – сказал президент.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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