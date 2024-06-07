Греф: технологии ИИ могут добавить к ВВП РФ 4-6% к 2030 году
Технологии искусственного интеллекта (ИИ) могут добавить к российскому ВВП 4-6% к 2030 г. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Технологии искусственного интеллекта могут дать вклад – это примерно 4-6% ВВП на горизонте до 2030 г. Это небывалый вклад, такого раньше не давала ни одна технология», – сказал Греф.
Греф также заявил о мировом лидерстве России в сфере технологий искусственного интеллекта.
«У нас очень хорошие примеры есть. Компания «Газпром нефть» – образец, наверное, того, что можно извлекать, какую эффективность можно извлекать при добыче полезных ископаемых», – сказал глава Сбербанка.
Пример «Газпром нефти» в разрезе ИИ приводил президент России Владимир Путин на пленарном заседании конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в ноябре 2023 г. Президент отметил расширение использования технологий ИИ в отраслях экономики и социальной сферы России. «Компания “Газпром нефть”, применяя технологии искусственного интеллекта, смогла значительно сократить затраты на обустройство скважин, решает сложные задачи безопасной логистики по Северному морскому пути», – сказал президент.