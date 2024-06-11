Роспатент аннулировал патент изобретателя к Apple
Сообщается, что председатель палаты по патентным спорам 10 июня принял соответствующее решение на фоне истечения срока действия патента и аргументов сторон. Икономов обвиняет «Эппл Рус» в том, что в iPhone с функцией «Экстренный вызов - SOS» незаконно используется полезная модель по его патенту.
Параллельно в 2019 г. российская «дочка» Apple обратилась в Роспатент с возражением признать патент Икономова на полезную модель недействительным в России из-за несоответствия условию «новизны», но ей было отказано.
Издание уточнило, что патент действовал с 2013 г. до конца 2023 г. Сообщается, что у Икономова имеется еще 35 патентов, среди которых устройства идентификации личности, поиска информации, просмотра контента с комментариями, коммутации водителей и заказчиков такси.
В 2022 г. Apple приостановила продажу своих продуктов в России в ответ на политическую и экономическую ситуацию в регионе.