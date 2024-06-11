Роспатент аннулировал патент изобретателя к Apple

Сообщается, что председатель палаты по патентным спорам 10 июня принял соответствующее решение на фоне истечения срока действия патента и аргументов сторон. Икономов обвиняет «Эппл Рус» в том, что в iPhone с функцией «Экстренный вызов - SOS» незаконно используется полезная модель по его патенту.