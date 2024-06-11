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Роспатент аннулировал патент изобретателя к Apple

Ведомости

Роспатент удовлетворил требование «Эппл Рус» об аннулировании патента предпринимателя Арташеса Икономова на мобильный телефон с экстренной связью, сообщает РБК.

Сообщается, что председатель палаты по патентным спорам 10 июня принял соответствующее решение на фоне истечения срока действия патента и аргументов сторон. Икономов обвиняет «Эппл Рус» в том, что в iPhone с функцией «Экстренный вызов - SOS» незаконно используется полезная модель по его патенту.

Параллельно в 2019 г. российская «дочка» Apple обратилась в Роспатент с возражением признать патент Икономова на полезную модель недействительным в России из-за несоответствия условию «новизны», но ей было отказано. 

Издание уточнило, что патент действовал с 2013 г. до конца 2023 г. Сообщается, что у Икономова имеется еще 35 патентов, среди которых устройства идентификации личности, поиска информации, просмотра контента с комментариями, коммутации водителей и заказчиков такси.

В 2022 г. Apple приостановила продажу своих продуктов в России в ответ на политическую и экономическую ситуацию в регионе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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