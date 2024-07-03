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Выбросы Google выросли почти на 50% из-за роста использования ИИ

Ведомости

Выбросы парниковых газов компании Google выросли на 48% за пять лет в связи с резким расширением центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экологический отчет компании.

Согласно отчету, выбросы компании в 2023 г. составили 14,3 млн т углеродного эквивалента – на 48% больше, чем в 2019 г., и на 13% выше данных за 2022 г.

При этом директор по устойчивому развитию Кейт Брандт заявила, что компания по-прежнему привержена цели достижения нулевого баланса выбросов к 2030 г. «Ожидаем, что наши выбросы продолжат расти, прежде чем снизятся до нашей цели», – уточнила она.

Корпорация Microsoft также сообщала о росте выбросов. В мае компания привела данные о том, что ее выбросы выросли почти на 30% с 2020 г. При этом сооснователь корпорации Билл Гейтс призывал защитников окружающей среды «не перебарщивать» с опасениями из-за масштабных потребностей технологий ИИ.

В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) писали, что концентрации наиболее важных удерживающих тепло газов – углекислого газа, метана и закиси азота – выросли до рекордных уровней в 2023 г.

Аналитики отмечали, что глобальная концентрация в газовой оболочке планеты углекислого газа, наиболее важного и распространенного из парниковых газов, в прошлом году выросла в среднем до 419 частей на миллион (ppm), увеличившись за год на 2,8 ppm. Это был 12-й подряд год увеличения выбросов углекислого газа более чем на 2 ppm, что соответствует самому высокому устойчивому уровню.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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