Выбросы Google выросли почти на 50% из-за роста использования ИИ

Аналитики отмечали, что глобальная концентрация в газовой оболочке планеты углекислого газа, наиболее важного и распространенного из парниковых газов, в прошлом году выросла в среднем до 419 частей на миллион (ppm), увеличившись за год на 2,8 ppm. Это был 12-й подряд год увеличения выбросов углекислого газа более чем на 2 ppm, что соответствует самому высокому устойчивому уровню.