Выбросы Google выросли почти на 50% из-за роста использования ИИ
Выбросы парниковых газов компании Google выросли на 48% за пять лет в связи с резким расширением центров обработки данных искусственного интеллекта (ИИ), пишет Financial Times (FT) со ссылкой на экологический отчет компании.
Согласно отчету, выбросы компании в 2023 г. составили 14,3 млн т углеродного эквивалента – на 48% больше, чем в 2019 г., и на 13% выше данных за 2022 г.
При этом директор по устойчивому развитию Кейт Брандт заявила, что компания по-прежнему привержена цели достижения нулевого баланса выбросов к 2030 г. «Ожидаем, что наши выбросы продолжат расти, прежде чем снизятся до нашей цели», – уточнила она.
В апреле «Ведомости» со ссылкой на данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) писали, что концентрации наиболее важных удерживающих тепло газов – углекислого газа, метана и закиси азота – выросли до рекордных уровней в 2023 г.
Аналитики отмечали, что глобальная концентрация в газовой оболочке планеты углекислого газа, наиболее важного и распространенного из парниковых газов, в прошлом году выросла в среднем до 419 частей на миллион (ppm), увеличившись за год на 2,8 ppm. Это был 12-й подряд год увеличения выбросов углекислого газа более чем на 2 ppm, что соответствует самому высокому устойчивому уровню.