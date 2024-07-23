В Китае ждут «взрывного» роста полупроводниковой промышленности за 3-5 лет
Председатель Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (CSIA) и глава ведущего китайского производителя микросхем памяти Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC) Чэнь Наньсян заявил, что Китай ждет «взрывной» рост полупроводниковой промышленности в течение ближайших 3-5 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.
«Индустрия чипов в Китае еще не достигла взрывного роста, но этот день наступит в ближайшие 3-5 лет», – сказал гендиректор YMTC.
Полупроводники были в центре технологической войны между США и Китаем, что, по словам Чэня, способствовало развитию китайской промышленности.
Чэнь не сказал, сможет ли Китай полностью догнать США в производстве чипов, но предположил, что замедление «закона Мура», согласно которому количество транзисторов в интегральной схеме удваивается примерно каждые два года, выгодно для Китая, поскольку способствует развитию инноваций в других технологиях, таких как передовая упаковка.