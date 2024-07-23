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В Китае ждут «взрывного» роста полупроводниковой промышленности за 3-5 лет

Ведомости

Председатель Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности (CSIA) и глава ведущего китайского производителя микросхем памяти Yangtze Memory Technologies Corporation (YMTC) Чэнь Наньсян заявил, что Китай ждет «взрывной» рост полупроводниковой промышленности в течение ближайших 3-5 лет. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Индустрия чипов в Китае еще не достигла взрывного роста, но этот день наступит в ближайшие 3-5 лет», – сказал гендиректор YMTC.

Полупроводники были в центре технологической войны между США и Китаем, что, по словам Чэня, способствовало развитию китайской промышленности.

Чэнь не сказал, сможет ли Китай полностью догнать США в производстве чипов, но предположил, что замедление «закона Мура», согласно которому количество транзисторов в интегральной схеме удваивается примерно каждые два года, выгодно для Китая, поскольку способствует развитию инноваций в других технологиях, таких как передовая упаковка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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