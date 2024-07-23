В Китае ждут «взрывного» роста полупроводниковой промышленности за 3-5 лет

Чэнь не сказал, сможет ли Китай полностью догнать США в производстве чипов, но предположил, что замедление «закона Мура», согласно которому количество транзисторов в интегральной схеме удваивается примерно каждые два года, выгодно для Китая, поскольку способствует развитию инноваций в других технологиях, таких как передовая упаковка.