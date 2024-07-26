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Гильдия киноактеров США объявила забастовку против производителей видеоигр

Ведомости

Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила о забастовке артистов, которые работают над созданием видеогр. Члены профсоюза недовольны тем, что выпускающие игры компании, среди которых Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions и Epic Games, не готовы подписать соглашение, которое урегулировало бы использование искусственным интеллектом (ИИ) лиц, голосов и тел артистов. Об этом сообщается на сайте гильдии.

Переговоры о подписании такого соглашения начались еще в октябре 2022 г. Но они не привели к желаемому результату, отмечено в пресс-релизе.

«Мы не собираемся соглашаться с контрактом, который позволяет компаниям злоупотреблять ИИ в ущерб нашим членам. Значит, хватит», – заявила американская актриса и президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.

Она добавила, что гильдия будет готова к переговорам, когда компании задумаются о создании соглашения, которое защищало бы права актеров, участвующих в создании видеоигр.

В 2023 г. в США уже проходили похожие протесты. Первой на пикеты в мае вышла Гильдия сценаристов (Writers Guild of America, WGA). 14 июля 2023 г. к ним присоединилась SAG-AFTRA. Их совместная забастовка, ставшая крупнейшей за сорок лет, практически парализовала Голливуд. Обе гильдии требовали от Альянса продюсеров (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) прежде всего урегулирования вопросов использования ИИ, а также повышения оплаты труда и введения отчислений от показов на стриминговых платформах.

Гильдия актеров США достигла предварительного соглашения и 9 ноября 2023 г. прекратила забастовку, которая продолжалась 118 дней. Сценаристы завершили протесты 27 сентября того же года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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