Гильдия киноактеров США объявила забастовку против производителей видеоигр

В 2023 г. в США уже проходили похожие протесты. Первой на пикеты в мае вышла Гильдия сценаристов (Writers Guild of America, WGA). 14 июля 2023 г. к ним присоединилась SAG-AFTRA. Их совместная забастовка, ставшая крупнейшей за сорок лет, практически парализовала Голливуд. Обе гильдии требовали от Альянса продюсеров (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) прежде всего урегулирования вопросов использования ИИ, а также повышения оплаты труда и введения отчислений от показов на стриминговых платформах.