Гильдия киноактеров США объявила забастовку против производителей видеоигр
Гильдия киноактеров США (SAG-AFTRA) объявила о забастовке артистов, которые работают над созданием видеогр. Члены профсоюза недовольны тем, что выпускающие игры компании, среди которых Disney Character Voices Inc., Electronic Arts Productions и Epic Games, не готовы подписать соглашение, которое урегулировало бы использование искусственным интеллектом (ИИ) лиц, голосов и тел артистов. Об этом сообщается на сайте гильдии.
Переговоры о подписании такого соглашения начались еще в октябре 2022 г. Но они не привели к желаемому результату, отмечено в пресс-релизе.
«Мы не собираемся соглашаться с контрактом, который позволяет компаниям злоупотреблять ИИ в ущерб нашим членам. Значит, хватит», – заявила американская актриса и президент SAG-AFTRA Фрэн Дрешер.
Она добавила, что гильдия будет готова к переговорам, когда компании задумаются о создании соглашения, которое защищало бы права актеров, участвующих в создании видеоигр.
В 2023 г. в США уже проходили похожие протесты. Первой на пикеты в мае вышла Гильдия сценаристов (Writers Guild of America, WGA). 14 июля 2023 г. к ним присоединилась SAG-AFTRA. Их совместная забастовка, ставшая крупнейшей за сорок лет, практически парализовала Голливуд. Обе гильдии требовали от Альянса продюсеров (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) прежде всего урегулирования вопросов использования ИИ, а также повышения оплаты труда и введения отчислений от показов на стриминговых платформах.
Гильдия актеров США достигла предварительного соглашения и 9 ноября 2023 г. прекратила забастовку, которая продолжалась 118 дней. Сценаристы завершили протесты 27 сентября того же года.