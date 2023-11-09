Гильдия актеров США прекратила 118-дневную забастовку

По информации Deadline, благодаря прекращению актерской забастовки уже в ближайшие дни возобновится производство таких проектов, как «Дэдпул 3», сиквел «Гладиатора» и «Битлджуса 2». Как отмечают в издании, кассовые сборы в США с января по начало ноября выросли на четверть (до $7,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Но уже в 2024 г., как ожидается, произойдет неизбежное падение сборов: из-за забастовок многие релизы не будут закончены в ранее оговоренные даты и будут меняться даты их выхода.