Гильдия актеров США прекратила 118-дневную забастовку

Гильдия актеров США прекратила 118-дневную забастовкуПродюсеры повысят выплаты артистам и обещают защиту от нейросетей
Гильдия актеров США (Screen Actors Guild – American Federation of Television and Radio Artists, SAG-AFTRA) достигла предварительного соглашения с голливудскими продюсерами и в четверг, 9 ноября, прекратила забастовку, которая продолжалась 118 дней. Об этом сообщает отраслевое издание Deadline.
Переговорный комитет единогласно одобрил проект нового соглашения, который 10 ноября будет передан на ратификацию членам правления профсоюза. Но уже с полудня четверга по тихоокеанскому времени (с 11 утра по Москве) актеры могут вернуться к полноценной работе, не дожидаясь ратификации.
Полный текст нового трехлетнего контракта будет доступен только после голосования правления SAG-AFTRA, но, согласно официальному заявлению гильдии, в соглашении учтены все ключевые требования профсоюза. В частности, будет увеличен размер минимальной ставки и впервые вводится бонус актерам за трансляцию проектов с их участием на стримингах. Также в договор включена система защиты прав актеров от использования их визуальных образов искусственным интеллектом. В заявлении профсоюза новый договор назван «экстраординарным», а его общая стоимость оценена в более чем $1 млрд.
Голливудские протесты начались 2 мая 2023 г. Первой на пикеты вышла Гильдия сценаристов (Writers Guild of America, WGA). 14 июля к ним присоединилась SAG-AFTRA. Их совместная забастовка, ставшая крупнейшей за сорок лет, практически парализовала Голливуд. На время стачки членам профсоюзов – это 10 000 сценаристов и 160 000 актеров – было запрещено работать над текущими проектами и участвовать в рекламных кампаниях уже снятых фильмов и сериалов.
В результате забастовки были заморожены десятки проектов (в их числе – восьмая часть франшизы «Миссия невыполнима», новые сезоны «Очень странных дел» и «Белого лотоса»), отменены или перенесены премьеры релизов, пересмотрены программы крупнейших фестивалей в Венеции, Торонто и др.
Обе гильдии требовали от Альянса продюсеров (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMPTP) прежде всего урегулирования вопросов использования ИИ, а также повышения оплаты труда и введения отчислений от показов на стриминговых платформах. Сценарный профсоюз достиг предварительного соглашения еще 27 сентября, спустя 5 месяцев после начала кампании, их переговорный комитет также смог добиться прогресса по ключевым пунктам требований.
По информации Deadline, благодаря прекращению актерской забастовки уже в ближайшие дни возобновится производство таких проектов, как «Дэдпул 3», сиквел «Гладиатора» и «Битлджуса 2». Как отмечают в издании, кассовые сборы в США с января по начало ноября выросли на четверть (до $7,8 млрд) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Но уже в 2024 г., как ожидается, произойдет неизбежное падение сборов: из-за забастовок многие релизы не будут закончены в ранее оговоренные даты и будут меняться даты их выхода.