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Google работает над сокращением количества откровенных дипфейков

Ведомости

Google вносит коррективы в свою поисковую систему, чтобы уменьшить количество откровенных дипфейков. Так компания реагирует на рост поддельных интимных изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Если в таком контенте фигурирует лицо и тело без согласия того, чье изображение было взято за основу, человек может потребовать удалить его из результатов поиска. Когда запрос будет одобрен, Google станет фильтровать результаты по аналогичным запросам и удалять дубликаты изображений.

Alphabet Inc., холдинговая компания Google, также объявила, что улучшила системы ранжирования поиска, чтобы поддельный откровенный контент не появлялся в верхних строчках поисковой системы.

В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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