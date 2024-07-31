Google работает над сокращением количества откровенных дипфейков
Google вносит коррективы в свою поисковую систему, чтобы уменьшить количество откровенных дипфейков. Так компания реагирует на рост поддельных интимных изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.
Если в таком контенте фигурирует лицо и тело без согласия того, чье изображение было взято за основу, человек может потребовать удалить его из результатов поиска. Когда запрос будет одобрен, Google станет фильтровать результаты по аналогичным запросам и удалять дубликаты изображений.
Alphabet Inc., холдинговая компания Google, также объявила, что улучшила системы ранжирования поиска, чтобы поддельный откровенный контент не появлялся в верхних строчках поисковой системы.
В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.