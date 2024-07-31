Google работает над сокращением количества откровенных дипфейков

В марте Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте. В частности, запрещается нецелевое извлечение изображений людей из интернета или с камер видеонаблюдения для создания баз данных распознавания лиц. Также закон не позволяет распознавание эмоций на рабочем месте и в школах, социальный рейтинг, манипулирование поведением человека или использование его уязвимости. Кроме того, запрещена предиктивная полицейская деятельность, когда совершение преступлений предсказывается искусственным интеллектом.