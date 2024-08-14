Минюст США рассматривает разделение Google из-за монопольного положения
Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google из-за ее монопольного положения, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
В случае если минюст сможет реализовать план разделения, компания должна будет вывести в отдельные общества подразделения, которые занимаются операционной системой Android и браузером Chrome. По информации агентства, чиновники также рассматривают возможность «принудительной передачи» Google AdWords – платформы, которая используется для размещения текстовой рекламы.
Представители минюста США выразили обеспокоенность тем, что монополистическое положение Google дает ей преимущества в разработке технологий искусственного интеллекта. Ведомство также, вероятно, будет добиваться запрета на эксклюзивные контракты Google с клиентами, которые помогали компании оставаться монополистом среди операторов поисковых систем.
5 августа федеральный суд США признал корпорацию Google монополистом. В решении суда говорится, что Google предпринимает усилия для того, чтобы сохранить свою монополию на рынке. Судебное разбирательство инициировала еще администрация экс-президента США Дональда Трампа. Иск к компании подал минюст США и прокуроры.