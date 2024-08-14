Минюст США рассматривает разделение Google из-за монопольного положения

В случае если минюст сможет реализовать план разделения, компания должна будет вывести в отдельные общества подразделения, которые занимаются операционной системой Android и браузером Chrome. По информации агентства, чиновники также рассматривают возможность «принудительной передачи» Google AdWords – платформы, которая используется для размещения текстовой рекламы.