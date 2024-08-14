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Минюст США рассматривает разделение Google из-за монопольного положения

Ведомости

Министерство юстиции США рассматривает возможность разделения компании Google из-за ее монопольного положения, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

В случае если минюст сможет реализовать план разделения, компания должна будет вывести в отдельные общества подразделения, которые занимаются операционной системой Android и браузером Chrome. По информации агентства, чиновники также рассматривают возможность «принудительной передачи» Google AdWords – платформы, которая используется для размещения текстовой рекламы.

Представители минюста США выразили обеспокоенность тем, что монополистическое положение Google дает ей преимущества в разработке технологий искусственного интеллекта. Ведомство также, вероятно, будет добиваться запрета на эксклюзивные контракты Google с клиентами, которые помогали компании оставаться монополистом среди операторов поисковых систем.

5 августа федеральный суд США признал корпорацию Google монополистом. В решении суда говорится, что Google предпринимает усилия для того, чтобы сохранить свою монополию на рынке. Судебное разбирательство инициировала еще администрация экс-президента США Дональда Трампа. Иск к компании подал минюст США и прокуроры.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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