«Госуслуги» стали самым популярным инструментом авторизации на «Авито»
Почти 70% пользователей классифайда «Авито» проходят верификацию через «Госуслуги». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Каждый день верификацию на «Авито» проходят более 26 000 пользователей, что это на 25% больше, чем год назад. Проверка подлинности профиля помогает повысить прозрачность сделки: значок показывает, что за профилем стоит реальный человек или компания.
Подтверждение профиля на «Авито» с помощью портала госуслуг запустили в феврале 2022 г. в рамках эксперимента Минцифры. Такая верификация долгое время была доступна только пользователям мобильных устройств на Android и iOS, для этого требовалось установить приложение «Госключ». В апреле 2024 г. «Авито» запустило инструмент прямого подтверждения аккаунта непосредственно через «Госуслуги».
Больше всего верифицированных аккаунтов на платформе пришлось на Калининградскую область (15,7% от общего числа), Краснодарский край (14,4%), Санкт-Петербург (14,3%) и Крым (13,7%). В Москве таких проверенных аккаунтов 13%. В Курской области, для жителей которой «Авито» и «Госуслуги» совместно запустили меры поддержки в середине августа, верифицировано 11,4% аккаунтов.
Верифицировать аккаунт могут и продавцы. Подавляющее большинство, 78% от общего числа опрошенных продавцов, проходят верификацию на платформе как физические лица и получают значок «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт – 38%. Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН – 70%. Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности идут Т-ID, личный кабинет на «Госуслугах» и Alfa ID.