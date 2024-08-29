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«Госуслуги» стали самым популярным инструментом авторизации на «Авито»

Ведомости

Почти 70% пользователей классифайда «Авито» проходят верификацию через «Госуслуги». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании. Каждый день верификацию на «Авито» проходят более 26 000 пользователей, что это на 25% больше, чем год назад. Проверка подлинности профиля помогает повысить прозрачность сделки: значок показывает, что за профилем стоит реальный человек или компания.

Подтверждение профиля на «Авито» с помощью портала госуслуг запустили в феврале 2022 г. в рамках эксперимента Минцифры. Такая верификация долгое время была доступна только пользователям мобильных устройств на Android и iOS, для этого требовалось установить приложение «Госключ». В апреле 2024 г. «Авито» запустило инструмент прямого подтверждения аккаунта непосредственно через «Госуслуги».

Больше всего верифицированных аккаунтов на платформе пришлось на Калининградскую область (15,7% от общего числа), Краснодарский край (14,4%), Санкт-Петербург (14,3%) и Крым (13,7%). В Москве таких проверенных аккаунтов 13%. В Курской области, для жителей которой «Авито» и «Госуслуги» совместно запустили меры поддержки в середине августа, верифицировано 11,4% аккаунтов.

Верифицировать аккаунт могут и продавцы. Подавляющее большинство, 78% от общего числа опрошенных продавцов, проходят верификацию на платформе как физические лица и получают значок «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт – 38%. Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН – 70%. Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности идут Т-ID, личный кабинет на «Госуслугах» и Alfa ID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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