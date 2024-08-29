«Госуслуги» стали самым популярным инструментом авторизации на «Авито»

Верифицировать аккаунт могут и продавцы. Подавляющее большинство, 78% от общего числа опрошенных продавцов, проходят верификацию на платформе как физические лица и получают значок «Документы проверены». Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт – 38%. Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН – 70%. Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности идут Т-ID, личный кабинет на «Госуслугах» и Alfa ID.