Число DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000 за полгода

Максимальная продолжительность атак, напротив, снизилась более чем в три раза, до 35 дней, а средняя – в 24 раза. В ГК «Солар» пришли к выводу, что хакеры стали придерживаться тактике краткосрочных и целевых атак. Кроме того, отмечается рост мультивекторных DDoS-атак – примерно в четыре раза год к году. Это стало следствием «возросшей доступности ботнетов на черном рынке», отметили в ГК.