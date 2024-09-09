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Число DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000 за полгода

Ведомости

За первые шесть месяцев 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000. Это на 16% больше, чем за весь 2023 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений по кибербезопасности ГК «Солар».

Максимальная мощность атаки увеличилась почти в семь раз, до 1,2 Тбит/с. В Роскомнадзоре сообщили, что средняя мощность в III квартале года увеличилась по сравнению со вторым на 600 Гбит/с.

Максимальная продолжительность атак, напротив, снизилась более чем в три раза, до 35 дней, а средняя – в 24 раза. В ГК «Солар» пришли к выводу, что хакеры стали придерживаться тактике краткосрочных и целевых атак. Кроме того, отмечается рост мультивекторных DDoS-атак – примерно в четыре раза год к году. Это стало следствием «возросшей доступности ботнетов на черном рынке», отметили в ГК.

С января по июнь жертвами кибератак становились компании IT-отрасли, телекома, госсектора, а также кредитно-финансовой отрасли. Кроме того, в 19 раз год к году выросло число DDоS-атак на энергетические компании.

В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ сообщил, что летом банк подвергся мощнейшей DDoS-атаке, которая длилась 13 часов. По его словам, атака отличалась тем, что «одновременно использовалась как инфраструктура IT-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей». Кузнецов заверил, что средства клиентов не пострадали.

В августе этого года в «Мегафоне» зафиксировали самую длинную беспрерывную кибератаку длительностью девять дней. За семь месяцев 2024 г. оператор зарегистрировал свыше 2400 DDoS‑атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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