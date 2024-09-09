Число DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000 за полгода
За первые шесть месяцев 2024 г. количество DDoS-атак на российские организации выросло до 355 000. Это на 16% больше, чем за весь 2023 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет вендора решений по кибербезопасности ГК «Солар».
Максимальная мощность атаки увеличилась почти в семь раз, до 1,2 Тбит/с. В Роскомнадзоре сообщили, что средняя мощность в III квартале года увеличилась по сравнению со вторым на 600 Гбит/с.
Максимальная продолжительность атак, напротив, снизилась более чем в три раза, до 35 дней, а средняя – в 24 раза. В ГК «Солар» пришли к выводу, что хакеры стали придерживаться тактике краткосрочных и целевых атак. Кроме того, отмечается рост мультивекторных DDoS-атак – примерно в четыре раза год к году. Это стало следствием «возросшей доступности ботнетов на черном рынке», отметили в ГК.
С января по июнь жертвами кибератак становились компании IT-отрасли, телекома, госсектора, а также кредитно-финансовой отрасли. Кроме того, в 19 раз год к году выросло число DDоS-атак на энергетические компании.
В начале сентября зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на полях ВЭФ сообщил, что летом банк подвергся мощнейшей DDoS-атаке, которая длилась 13 часов. По его словам, атака отличалась тем, что «одновременно использовалась как инфраструктура IT-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей». Кузнецов заверил, что средства клиентов не пострадали.
В августе этого года в «Мегафоне» зафиксировали самую длинную беспрерывную кибератаку длительностью девять дней. За семь месяцев 2024 г. оператор зарегистрировал свыше 2400 DDoS‑атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.