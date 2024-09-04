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В «Сбере» рассказали о крупнейшей кибератаке в истории банка

Ведомости

Сбербанк подвергся мощнейшей DDoS-атаке в истории банка летом этого года – она длилась 13 часов. Об этом рассказал зампред правления банка Станислав Кузнецов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Зафиксированная “Сбером” DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура IT-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», – сказал он в интервью «РИА Новости».

Кузнецов уточнил, что сторонние бот-сети состояли более чем из 62 000 устройств, а больше половины из них находились в России. Кузнецов заверил, что средства клиентов не пострадали.

Президент – председатель правления банка Герман Греф говорил, что Сбербанк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой осенью 2023 г. Как отмечали в «Сбере», хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду.

В августе этого года в «Мегафоне» зафиксировали самую длинную беспрерывную кибератаку длительностью девять дней. За семь месяцев 2024 г. оператор зарегистрировал свыше 2400 DDoS‑атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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