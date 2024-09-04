В «Сбере» рассказали о крупнейшей кибератаке в истории банка
«Зафиксированная “Сбером” DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура IT-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», – сказал он в интервью «РИА Новости».
Кузнецов уточнил, что сторонние бот-сети состояли более чем из 62 000 устройств, а больше половины из них находились в России. Кузнецов заверил, что средства клиентов не пострадали.
Президент – председатель правления банка Герман Греф говорил, что Сбербанк столкнулся с самой мощной DDоS-атакой осенью 2023 г. Как отмечали в «Сбере», хакеры хотели вывести из строя сайт банка, отправляя 1 млн запросов в секунду.
В августе этого года в «Мегафоне» зафиксировали самую длинную беспрерывную кибератаку длительностью девять дней. За семь месяцев 2024 г. оператор зарегистрировал свыше 2400 DDoS‑атак, что на 12% больше аналогичного периода прошлого года.