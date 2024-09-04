В «Сбере» рассказали о крупнейшей кибератаке в истории банка

«Зафиксированная “Сбером” DDoS-атака стала мощнейшей в истории банка. Ее длительность превысила 13 часов. Эта атака особенна тем, что одновременно использовалась как инфраструктура IT-армии Украины, так и несколько сторонних бот-сетей», – сказал он в интервью «РИА Новости».