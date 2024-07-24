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Российские банки вновь подверглись DDOS-атаке

Ведомости

В приложениях банков ВТБ и Газпромбанка произошел сбой, неполадки уже устранены, сообщили «Ведомостям» в финансовых организациях.

В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что сбой связан с DDOS-атакой на банковский сектор, спланированной из-за рубежа.

«Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров», – рассказали в банке.

По данным пресс-службы, на данный момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме, проводятся мероприятия по снижению влияния атаки на работу клиентов ВТБ.

В Газпромбанке сообщили о сложностях  при совершении некоторых операций в приложении банка «в течение кратковременного периода». В финансовой организации уточнили, что в настоящее время все онлайн-сервисы работают штатно.

23 июля клиенты Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Россельхозбанка пожаловались на сбой в работе приложений и онлайн-банков. В Россельхозбанке сообщали, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке.

24 июня Frank Media со ссылкой на источник сообщало, что Московская биржа подверглась DDoS-атаке одновременно на всех ресурсах, включая сайт и маркетплейс. Торги приостановлены не были.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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