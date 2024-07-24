Российские банки вновь подверглись DDOS-атаке
В приложениях банков ВТБ и Газпромбанка произошел сбой, неполадки уже устранены, сообщили «Ведомостям» в финансовых организациях.
В пресс-службе ВТБ подчеркнули, что сбой связан с DDOS-атакой на банковский сектор, спланированной из-за рубежа.
«Небольшая часть клиентов ВТБ столкнулась с точечными ограничениями в работе банковских приложений по причине высокой загрузки инфраструктуры интернет-провайдеров», – рассказали в банке.
По данным пресс-службы, на данный момент сервисы и инфраструктура банка работают в штатном режиме, проводятся мероприятия по снижению влияния атаки на работу клиентов ВТБ.
В Газпромбанке сообщили о сложностях при совершении некоторых операций в приложении банка «в течение кратковременного периода». В финансовой организации уточнили, что в настоящее время все онлайн-сервисы работают штатно.
23 июля клиенты Газпромбанка, Райффайзенбанка, Росбанка и Россельхозбанка пожаловались на сбой в работе приложений и онлайн-банков. В Россельхозбанке сообщали, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке.
24 июня Frank Media со ссылкой на источник сообщало, что Московская биржа подверглась DDoS-атаке одновременно на всех ресурсах, включая сайт и маркетплейс. Торги приостановлены не были.