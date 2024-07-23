Банки прокомментировали информацию о сбоях в работе приложений
Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Россельхозбанк отреагировали на информацию о сбоях в работе приложений и онлайн-банков, на которые пожаловались пользователи.
В Райффайзенбанке отметили, что вход в приложение «Райффайзен онлайн» может работать нестабильно.
«Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении», – заверили в финансовой организации.
Представители Росбанка сообщили, что им известно о сложностях с доступом к ресурсам, и отметили, что ведется работа над решением проблемы.
Россельхозбанк сообщил, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке с 12:00 мск, но банк смог минимизировать последствия «благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа».
«Все онлайн-сервисы были доступны во время атаки у большинства клиентов, случаи перебоев в работе носили единичный характер. В настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме», – рассказали в Россельхозбанке.
В Газпромбанке заявили о штатной работе мобильного приложения и интернет-банка.
Клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка пожаловались на сбои в работе приложений 23 июля, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
24 июня Frank Media со ссылкой на источник сообщало, что Московская биржа подверглась DDoS-атаке одновременно на всех ресурсах, включая сайт и маркетплейс. Торги приостановлены не были.