Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Банки прокомментировали информацию о сбоях в работе приложений

Ведомости

Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и Россельхозбанк отреагировали на информацию о сбоях в работе приложений и онлайн-банков, на которые пожаловались пользователи.

В Райффайзенбанке отметили, что вход в приложение «Райффайзен онлайн» может работать нестабильно.

«Мы уже занимаемся решением и обязательно сообщим о восстановлении», – заверили в финансовой организации.

Представители Росбанка сообщили, что им известно о сложностях с доступом к ресурсам, и отметили, что ведется работа над решением проблемы.

Россельхозбанк сообщил, что цифровые сервисы организации подверглись DDoS-атаке с 12:00 мск, но банк смог минимизировать последствия «благодаря внедрению новой усиленной системы борьбы с атаками данного типа».

«Все онлайн-сервисы были доступны во время атаки у большинства клиентов, случаи перебоев в работе носили единичный характер. В настоящий момент атака продолжается, все операции клиентов проходят в штатном режиме», – рассказали в Россельхозбанке.

В Газпромбанке заявили о штатной работе мобильного приложения и интернет-банка.

Клиенты Райффайзенбанка, Газпромбанка, Россельхозбанка и Росбанка пожаловались на сбои в работе приложений 23 июля, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

24 июня Frank Media со ссылкой на источник сообщало, что Московская биржа подверглась DDoS-атаке одновременно на всех ресурсах, включая сайт и маркетплейс. Торги приостановлены не были.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных