Frank Media: Мосбиржа подверглась DDoS-атаке

Утром 24 июня в течение 20 минут сайт Мосбиржи не работал. Наблюдались перебои в работе и финансового маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги», следует из данных сайта Downdetector. При этом биржа не приостанавливала торги. Один из собеседников издания отметил, что атака на Мосбиржу схожа с тактикой, которую применили хакеры во время атаки на оператора карт «Мир» – Национальную систему платежных карт (НСПК).