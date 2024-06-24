Frank Media: Мосбиржа подверглась DDoS-атаке
Московская биржа подверглась DDoS-атаке одновременно на всех ресурсах, включая сайт и маркетплейс. Об этом Frank Media рассказал неназванный источник из компании, которая занимается кибербезопасностью.
С 10:00 мск торговая площадка подверглась «ковровым» атакам. Во время них хакеры атаковали все сервисы Мосбиржи – такие атаки перегружают сетевое оборудование. Близкий к руководству биржи источник подтвердил факт DDoS-атаки.
Утром 24 июня в течение 20 минут сайт Мосбиржи не работал. Наблюдались перебои в работе и финансового маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги», следует из данных сайта Downdetector. При этом биржа не приостанавливала торги. Один из собеседников издания отметил, что атака на Мосбиржу схожа с тактикой, которую применили хакеры во время атаки на оператора карт «Мир» – Национальную систему платежных карт (НСПК).
20 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя НСПК писали, что хакеры пытались совершить DDoS-атаки на инфраструктуру системы. Сбои начались с 10:00 мск, пик атаки наблюдался в 14:00 мск. Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров в разговоре с «Ведомостями» отметил, что при совершении DDoS-атак на платежные системы, хакер рассчитывает, что он окажет этим психологическое воздействие на россиян.