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Frank Media: Мосбиржа подверглась DDoS-атаке

Ведомости

Московская биржа подверглась DDoS-атаке одновременно на всех ресурсах, включая сайт и маркетплейс. Об этом Frank Media рассказал неназванный источник из компании, которая занимается кибербезопасностью.

С 10:00 мск торговая площадка подверглась «ковровым» атакам. Во время них хакеры атаковали все сервисы Мосбиржи – такие атаки перегружают сетевое оборудование. Близкий к руководству биржи источник подтвердил факт DDoS-атаки.

Утром 24 июня в течение 20 минут сайт Мосбиржи не работал. Наблюдались перебои в работе и финансового маркетплейса Мосбиржи «Финуслуги», следует из данных сайта Downdetector. При этом биржа не приостанавливала торги. Один из собеседников издания отметил, что атака на Мосбиржу схожа с тактикой, которую применили хакеры во время атаки на оператора карт «Мир» – Национальную систему платежных карт (НСПК).

20 июня «Ведомости» со ссылкой на представителя НСПК писали, что хакеры пытались совершить DDoS-атаки на инфраструктуру системы. Сбои начались с 10:00 мск, пик атаки наблюдался в 14:00 мск. Руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров в разговоре с «Ведомостями» отметил, что при совершении DDoS-атак на платежные системы, хакер рассчитывает, что он окажет этим психологическое воздействие на россиян.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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