Газета
Телеграм
Подкаст
/ Финансы

Оператор карт «Мир» подвергся DDoS-атаке

Она затронула сервисы сторонних компаний
Екатерина Литова
Екатерина Кинякина
Андрей Гордеев / Ведомости

В работе оператора карт «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК) произошел сбой, который начался около 10:00 мск и затронул сервисы банков и сторонних компаний.

Наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК, подтвердил «Ведомостям» представитель компании: «НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным». По словам представителя оператора «Мир», СБП работает в штатном режиме, а НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки «на другие сервисы».

Система интернет-эквайринга «Юкасса» около 13:00 мск сообщила на своей странице во VK, что с 10:02 мск «на стороне НСПК фиксируется сбой, в результате которого платежи с банковских карт могут не проходить». «Мы находимся на связи с НСПК и ожидаем восстановления сервиса в полном объеме», – сообщала компания. Похожее сообщение опубликовал крымский интернет-провайдер Tritel, отметив, что также могут не проходить платежи через СБП.

В приложении Райффайзенбанка днем появилось уведомление «сейчас операции по картам с кодом из пуша или смс могут работать нестабильно». Также на Downdetector пользователи интенсивно жаловались на проблемы у ВТБ. В службе поддержки Альфа-банка предупредили, что в настоящее время проблем с СБП нет, но временно у части клиентов может не получиться расплатиться в интернете, пишет Frank Media.

«Ведомости» направили запрос в крупные банки.

Совершая DDoS-атаки на платежные системы, хакер рассчитывает, что он окажет этим психологическое воздействие на россиян, помешав совершению платежей, выплате зарплат и т. д., объясняет руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров. Силу атаки измерить сложно, они различаются по степени и характеру действия, например, когда атака происходит на саму сетевую инфраструктуру, а не на веб-интерфейс, объяснил он.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных