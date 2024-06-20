Оператор карт «Мир» подвергся DDoS-атаке

В приложении Райффайзенбанка днем появилось уведомление «сейчас операции по картам с кодом из пуша или смс могут работать нестабильно». Также на Downdetector пользователи интенсивно жаловались на проблемы у ВТБ. В службе поддержки Альфа-банка предупредили, что в настоящее время проблем с СБП нет, но временно у части клиентов может не получиться расплатиться в интернете, пишет Frank Media.