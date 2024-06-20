Оператор карт «Мир» подвергся DDoS-атаке

Оператор карт «Мир» подвергся DDoS-атакеОна затронула сервисы сторонних компаний
В работе оператора карт «Мир» – Национальной системы платежных карт (НСПК) произошел сбой, который начался около 10:00 мск и затронул сервисы банков и сторонних компаний.
Наблюдается попытка совершения DDoS-атак на инфраструктуру НСПК, подтвердил «Ведомостям» представитель компании: «НСПК технически готова к подобным ситуациями и обладает достаточными средствами мониторинга и предотвращения, поэтому затронуто незначительное количество сервисов, влияние является кратковременным». По словам представителя оператора «Мир», СБП работает в штатном режиме, а НСПК продолжает мониторинг и работает над устранением последствий атаки «на другие сервисы».
Система интернет-эквайринга «Юкасса» около 13:00 мск сообщила на своей странице во VK, что с 10:02 мск «на стороне НСПК фиксируется сбой, в результате которого платежи с банковских карт могут не проходить». «Мы находимся на связи с НСПК и ожидаем восстановления сервиса в полном объеме», – сообщала компания. Похожее сообщение опубликовал крымский интернет-провайдер Tritel, отметив, что также могут не проходить платежи через СБП.
В приложении Райффайзенбанка днем появилось уведомление «сейчас операции по картам с кодом из пуша или смс могут работать нестабильно». Также на Downdetector пользователи интенсивно жаловались на проблемы у ВТБ. В службе поддержки Альфа-банка предупредили, что в настоящее время проблем с СБП нет, но временно у части клиентов может не получиться расплатиться в интернете, пишет Frank Media.
«Ведомости» направили запрос в крупные банки.
Совершая DDoS-атаки на платежные системы, хакер рассчитывает, что он окажет этим психологическое воздействие на россиян, помешав совершению платежей, выплате зарплат и т. д., объясняет руководитель департамента расследований T.Hunter, эксперт рынка НТИ SafeNet («Сейфнет») Игорь Бедеров. Силу атаки измерить сложно, они различаются по степени и характеру действия, например, когда атака происходит на саму сетевую инфраструктуру, а не на веб-интерфейс, объяснил он.