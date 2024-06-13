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МТС сообщил о самой мощной за год DDoS-атаке

Ведомости

Сеть МТС подверглась самой мощной за год DDoS-атаке, которая велась сразу из пяти стран с 20 000 устройств. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на оператора. 

В течение двух часов хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет МТС из Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. Они были нацелены на более чем 500 IP-адресов оператора.

Мощность атаки составила 207 гигабит в секунде, на границе сети показатель мог достигать нескольких терабит.

За считанные минуты сработала система мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак, подчеркнули в МТС. В компании отметили, что хакеры были нацелены на сбой работы маршрутизатора, что привело бы к отключению интернета для пользователей оператора целого региона.

8 июня сбой произошел в работе Telegram. Проблемы с работой возникали у пользователей России и стран СНГ. Сбой затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Недоступны были отправка и получение сообщений, а также авторизация.

Опрошенные Forbes эксперты выразили мнение, что мессенджер мог подвергнуться кибератаке. По словам гендиректора Security Vision Руслана Рахметова, причиной могло стать «целенаправленное вредоносное воздействие на дата-центры Telegram, например, DDoS-атака, которая привела к их временной недоступности».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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