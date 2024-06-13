МТС сообщил о самой мощной за год DDoS-атаке
В течение двух часов хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет МТС из Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. Они были нацелены на более чем 500 IP-адресов оператора.
Мощность атаки составила 207 гигабит в секунде, на границе сети показатель мог достигать нескольких терабит.
За считанные минуты сработала система мониторинга сервиса защиты от DDoS-атак, подчеркнули в МТС. В компании отметили, что хакеры были нацелены на сбой работы маршрутизатора, что привело бы к отключению интернета для пользователей оператора целого региона.
8 июня сбой произошел в работе Telegram. Проблемы с работой возникали у пользователей России и стран СНГ. Сбой затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Недоступны были отправка и получение сообщений, а также авторизация.
Опрошенные Forbes эксперты выразили мнение, что мессенджер мог подвергнуться кибератаке. По словам гендиректора Security Vision Руслана Рахметова, причиной могло стать «целенаправленное вредоносное воздействие на дата-центры Telegram, например, DDoS-атака, которая привела к их временной недоступности».