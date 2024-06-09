Газета
Телеграм
Подкаст
/ Технологии

Telegram мог подвергнуться кибератаке 8 июня

Ведомости

Мессенджер Telegram мог подвергнуться кибератаке 8 июня, считают опрошенные Forbes эксперты.

8 июня в работе Telegram произошел сбой. Проблемы с работой возникали у пользователей России и стран СНГ. Тогда сбой затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Недоступны были отправка и получение сообщений, а также авторизация.

По словам гендиректора Security Vision Руслана Рахметова, причиной неполадок могло стать «целенаправленное вредоносное воздействие на дата-центры Telegram, например, DDoS-атака, которая привела к их временной недоступности». О перебоях сообщили и пользователи из Европы, в связи с чем «исключается влияние регуляторных блокировок со стороны РКН [Роскомнадзора]», указал Рахметов.

Впрочем, эксперты допустили и другие причины сбоя. Руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин назвал среди вероятных причин проблему с маршрутизацией на сети и ошибку в конфигурации серверов аутентификации и авторизации.

Руководитель отдела сетевых технологий Angara Security Денис Бандалетов предположил, что возможной причиной могло быть усиление мер защиты на трансграничных ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленных у операторов. Они в том числе используются для блокировки запрещенной в России информации.

7 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Positive Technologies писали о выявлении нового зловредного софта, с помощью которого киберпреступная группировка ExCobalt атаковала несколько российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях, телекоме, IT-секторе, а также ряд госучреждений.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных