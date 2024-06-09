Telegram мог подвергнуться кибератаке 8 июня

По словам гендиректора Security Vision Руслана Рахметова, причиной неполадок могло стать «целенаправленное вредоносное воздействие на дата-центры Telegram, например, DDoS-атака, которая привела к их временной недоступности». О перебоях сообщили и пользователи из Европы, в связи с чем «исключается влияние регуляторных блокировок со стороны РКН [Роскомнадзора]», указал Рахметов.