Telegram мог подвергнуться кибератаке 8 июня
8 июня в работе Telegram произошел сбой. Проблемы с работой возникали у пользователей России и стран СНГ. Тогда сбой затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Недоступны были отправка и получение сообщений, а также авторизация.
По словам гендиректора Security Vision Руслана Рахметова, причиной неполадок могло стать «целенаправленное вредоносное воздействие на дата-центры Telegram, например, DDoS-атака, которая привела к их временной недоступности». О перебоях сообщили и пользователи из Европы, в связи с чем «исключается влияние регуляторных блокировок со стороны РКН [Роскомнадзора]», указал Рахметов.
Впрочем, эксперты допустили и другие причины сбоя. Руководитель центра сервисов кибербезопасности МТС RED Андрей Дугин назвал среди вероятных причин проблему с маршрутизацией на сети и ошибку в конфигурации серверов аутентификации и авторизации.
Руководитель отдела сетевых технологий Angara Security Денис Бандалетов предположил, что возможной причиной могло быть усиление мер защиты на трансграничных ТСПУ (технические средства противодействия угрозам), установленных у операторов. Они в том числе используются для блокировки запрещенной в России информации.
7 июня «Ведомости» со ссылкой на данные Positive Technologies писали о выявлении нового зловредного софта, с помощью которого киберпреступная группировка ExCobalt атаковала несколько российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях, телекоме, IT-секторе, а также ряд госучреждений.