В Telegram произошел сбой
Пользователи в России и странах СНГ фиксируют сбой в работе Telegram, обратили внимание «Ведомости». Речь идет о пользователях, которые используют разных операторов связи. Официальных данных о причинах сбоя пока не было.
Сбой затронул мобильную, десктопную и веб-версию мессенджера. Недоступна отправка и получение сообщений и авторизация.
Согласно данным портала Downdetector, сообщения о проблемах начали поступать около 21:20 мск. Большинство пользователей наблюдают проблемы с недоступностью сервера.