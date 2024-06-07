Хакеры придумали новый метод атаки на российские компании

В начале июня специалисты Positive Technologies выявили ранее неизвестный зловредный софт, с помощью которого киберпреступная группировка ExCobalt атаковала несколько российских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях, телекоме, IT-секторе, а также ряд госучреждений. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель компании.