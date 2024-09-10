«Автодор» планирует разместить на трассах музыкальную разметку
На российских дорогах может появиться музыкальная разметка. Ее испытания пройдут до конца года на одном из участков трассы М-11. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, пишет «Коммерсантъ».
«Наши специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента», – рассказал Петушенко.
Музыкальная разметка уже используется на дорогах в разных странах, в том числе в Японии, Нидерландах, Венгрии.
В октябре 2023 г. Российский экологический оператор анонсировал появление 600 000 км разметки, в которой используются отходы стекла. При производстве микростеклошариков (МСШ), которые становятся материалом в специализированных красках для светоотражающих дорожных разметок, используют стеклобой.