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«Автодор» планирует разместить на трассах музыкальную разметку

Ведомости

На российских дорогах может появиться музыкальная разметка. Ее испытания пройдут до конца года на одном из участков трассы М-11. Об этом сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко, пишет «Коммерсантъ».

«Наши специалисты разработали программное обеспечение, позволяющее рассчитать параметры для нанесения разметки таким образом, чтобы при проезде возникал эффект проигрывания музыкального фрагмента», – рассказал Петушенко.

Музыкальная разметка уже используется на дорогах в разных странах, в том числе в Японии, Нидерландах, Венгрии.

В октябре 2023 г. Российский экологический оператор анонсировал появление 600 000 км разметки, в которой используются отходы стекла. При производстве микростеклошариков (МСШ), которые становятся материалом в специализированных красках для светоотражающих дорожных разметок, используют стеклобой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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