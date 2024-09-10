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Конструктор сайтов Wix заблокирует аккаунты российских пользователей 12 сентября

Ведомости

Облачный сервис для создания сайтов Wix перестанет оказывать услуги российским пользователям с 12 сентября. Об этом сообщается в центре поддержки на сайте компании.

Компания ограничит доступ россиян к сервисам Wix и заблокирует их аккаунты. Ограничения коснутся как бесплатных, так и премиум-аккаунтов. После блокировки аккаунта Wix все сайты, принадлежащие владельцу аккаунта, будут сняты с публикации.

«Вы можете перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. Это позволит вам продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев», – говорится в сообщении.

Wix.com – облачная платформа для создания и развития интернет-проектов. Она позволяет конструировать сайты и их мобильные версии с помощью инструментов drag-and-drop. Wix работает по модели freemium, то есть дает возможность создавать сайты бесплатно и через премиум-аккаунт с дополнительными улучшениями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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