Конструктор сайтов Wix заблокирует аккаунты российских пользователей 12 сентября
Облачный сервис для создания сайтов Wix перестанет оказывать услуги российским пользователям с 12 сентября. Об этом сообщается в центре поддержки на сайте компании.
Компания ограничит доступ россиян к сервисам Wix и заблокирует их аккаунты. Ограничения коснутся как бесплатных, так и премиум-аккаунтов. После блокировки аккаунта Wix все сайты, принадлежащие владельцу аккаунта, будут сняты с публикации.
«Вы можете перенести свой домен к другому регистратору доменов или на другой хостинг. Это позволит вам продолжать управлять своим доменом и поддерживать свое присутствие онлайн без перебоев», – говорится в сообщении.
Wix.com – облачная платформа для создания и развития интернет-проектов. Она позволяет конструировать сайты и их мобильные версии с помощью инструментов drag-and-drop. Wix работает по модели freemium, то есть дает возможность создавать сайты бесплатно и через премиум-аккаунт с дополнительными улучшениями.