Конструктор сайтов Wix заблокирует аккаунты российских пользователей 12 сентября

Wix.com – облачная платформа для создания и развития интернет-проектов. Она позволяет конструировать сайты и их мобильные версии с помощью инструментов drag-and-drop. Wix работает по модели freemium, то есть дает возможность создавать сайты бесплатно и через премиум-аккаунт с дополнительными улучшениями.