Apple должна выплатить Ирландии 13 млрд евро за налоговые нарушения

Apple в период с 2003 по 2014 г. получила возможность платить со своего европейского бизнеса налог на прибыль по ставке от 0,005% до 1% вместо обычных для Ирландии 12,5%, другие компании подобных преференций не получали. Еврокомиссия предписала Ирландии установить для подразделений компании в стране 12,5% налог на прибыль.