Apple должна выплатить Ирландии 13 млрд евро за налоговые нарушения
Европейский суд в Люксембурге постановил, что Apple должна заплатить Ирландии порядка 13 млрд евро за налоговые нарушения. Об этом сообщает CNBC.
Решение суда было принято спустя несколько часов после того, как Apple представила новые модели телефонов iPhone 16-го поколения, электронные часы Apple Watch Series 10 и Apple Watch Ultra 2 и наушники AirPods 4.
В 2016 г. антимонопольный орган Европейской комиссии потребовал, чтобы Apple доплатила в бюджет Ирландии налоги на сумму до 13 млрд евро. Комиссия решила, что соглашение между Apple и Ирландией, которое позволяло минимизировать налоговые платежи компании, нарушает законы Евросоюза о государственной помощи.
Apple в период с 2003 по 2014 г. получила возможность платить со своего европейского бизнеса налог на прибыль по ставке от 0,005% до 1% вместо обычных для Ирландии 12,5%, другие компании подобных преференций не получали. Еврокомиссия предписала Ирландии установить для подразделений компании в стране 12,5% налог на прибыль.
В 2019 г. Apple и Ирландия обжаловали решение комиссии. В 2020 г. Европейский суд общей юрисдикции отменил решение Еврокомиссии, посчитав недоказанным предоставление Ирландией налоговых преимуществ для Apple. Еврокомиссия обжаловала решение суда, в результате чего судебное разбирательство было передано в Европейский суд.