Microsoft сократит 650 рабочих мест в подразделении поддержки игр Xbox
Глава Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам служебную записку, в которой говорится, что сокращению подлежат «в основном корпоративные и вспомогательные должности».
«На сегодняшний день в рамках этих корректировок сокращения не коснутся игр, устройств или приложений, студии не закрываются», – заявил Спенсер.
Сотрудники Xbox ожидали новых сокращений после того, как в январе Microsoft сократила 1900 рабочих мест, в том числе в подразделениях и студиях Activision. В мае компания объявила о закрытии четырех студий, приобретенных в рамках покупки ZeniMax за $7,5 млрд, одна из которых в итоге была продана. Эти шаги, а также решение выпустить некоторые игры Xbox на конкурирующих консолях возмутили некоторых поклонников платформы и заставили их усомниться в стремлении Microsoft создавать интересный эксклюзивный контент, обращает внимание издание.
Этот год был тяжелым для игровой индустрии в целом, пишет Bloomberg, поскольку она столкнулась с увеличением затрат на разработку игр и слабым ростом. Sony Group Corp., Take-Two Interactive Software Inc. и Electronic Arts Inc. являются одними из крупнейших мировых компаний, которые сократили рабочие места и закрыли значимые проекты. В частности, в начале сентября Sony закрыла крупнобюджетный многопользовательский шутер Concord всего через две недели после его выхода.