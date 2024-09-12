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Microsoft сократит 650 рабочих мест в подразделении поддержки игр Xbox

Ведомости

Microsoft Corp. заявила, что сокращает 650 рабочих мест в своем подразделении Xbox, что станет третьим подобным увольнением в этом году. Таким образом компания пытается сдержать расходы и интегрировать свое масштабное приобретение Activision Blizzard Inc. за $69 млрд, пишет Bloomberg.

Глава Xbox Фил Спенсер разослал сотрудникам служебную записку, в которой говорится, что сокращению подлежат «в основном корпоративные и вспомогательные должности».

«На сегодняшний день в рамках этих корректировок сокращения не коснутся игр, устройств или приложений, студии не закрываются», – заявил Спенсер.

Сотрудники Xbox ожидали новых сокращений после того, как в январе Microsoft сократила 1900 рабочих мест, в том числе в подразделениях и студиях Activision. В мае компания объявила о закрытии четырех студий, приобретенных в рамках покупки ZeniMax за $7,5 млрд, одна из которых в итоге была продана. Эти шаги, а также решение выпустить некоторые игры Xbox на конкурирующих консолях возмутили некоторых поклонников платформы и заставили их усомниться в стремлении Microsoft создавать интересный эксклюзивный контент, обращает внимание издание.

Этот год был тяжелым для игровой индустрии в целом, пишет Bloomberg, поскольку она столкнулась с увеличением затрат на разработку игр и слабым ростом. Sony Group Corp., Take-Two Interactive Software Inc. и Electronic Arts Inc. являются одними из крупнейших мировых компаний, которые сократили рабочие места и закрыли значимые проекты. В частности, в начале сентября Sony закрыла крупнобюджетный многопользовательский шутер Concord всего через две недели после его выхода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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