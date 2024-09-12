Microsoft сократит 650 рабочих мест в подразделении поддержки игр Xbox

Сотрудники Xbox ожидали новых сокращений после того, как в январе Microsoft сократила 1900 рабочих мест, в том числе в подразделениях и студиях Activision. В мае компания объявила о закрытии четырех студий, приобретенных в рамках покупки ZeniMax за $7,5 млрд, одна из которых в итоге была продана. Эти шаги, а также решение выпустить некоторые игры Xbox на конкурирующих консолях возмутили некоторых поклонников платформы и заставили их усомниться в стремлении Microsoft создавать интересный эксклюзивный контент, обращает внимание издание.