Reuters: действия регуляторов США могу привести к снижению прибыли Google

Аналитики в разговоре с Reuters подчеркивают, что эти меры нанесут «удар в самое сердце» Google. В частности, они могут сократить доходы компании, одновременно предоставив конкурентам больше возможностей для роста. Аналитики предупреждают, что меры, связанные с ИИ, могут подорвать бизнес Google, который в настоящий момент находится в сильной конкуренции с создателем ChatGPT OpenAI и оператором поисковой системы на базе ИИ Perplexity. Однако, некоторые аналитики все же утверждают, что дело государства против Microsoft 1999 г. (тогда компанию обвинили в нарушении закона о монополии) иллюстрирует невозможность принятия столь широких мер, а потому – называют решение минюста угрозой, которую не доведут до конца.