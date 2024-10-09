Reuters: действия регуляторов США могу привести к снижению прибыли Google
Действия американских регуляторов, направленные на борьбу с доминирующим положением Google в области сервисов поиска в интернете, могут привести к снижению прибыли компании, а также затормозить развитие искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных отраслевых экспертов.
Минюст США 8 октября заявил, что рассматривает возможность разделения Google и обращения в суд с требованием к компании продать часть бизнеса. В судебном иске ведомства говорится, что минюст рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и ИИ. Кроме того, минюст США в качестве еще одной меры по сдерживанию Google рассматривает требование, чтобы компания предоставила сайтам больше возможностей отказаться от ИИ-продуктов. Ведомство также может потребовать, чтобы Google запретили инвестировать в конкурентов по поиску или потенциальных конкурентов.
Аналитики в разговоре с Reuters подчеркивают, что эти меры нанесут «удар в самое сердце» Google. В частности, они могут сократить доходы компании, одновременно предоставив конкурентам больше возможностей для роста. Аналитики предупреждают, что меры, связанные с ИИ, могут подорвать бизнес Google, который в настоящий момент находится в сильной конкуренции с создателем ChatGPT OpenAI и оператором поисковой системы на базе ИИ Perplexity. Однако, некоторые аналитики все же утверждают, что дело государства против Microsoft 1999 г. (тогда компанию обвинили в нарушении закона о монополии) иллюстрирует невозможность принятия столь широких мер, а потому – называют решение минюста угрозой, которую не доведут до конца.