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Reuters: действия регуляторов США могу привести к снижению прибыли Google

Ведомости

Действия американских регуляторов, направленные на борьбу с доминирующим положением Google в области сервисов поиска в интернете, могут привести к снижению прибыли компании, а также затормозить развитие искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters со ссылкой на опрошенных отраслевых экспертов.

Минюст США 8 октября заявил, что рассматривает возможность разделения Google и обращения в суд с требованием к компании продать часть бизнеса. В судебном иске ведомства говорится, что минюст рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и ИИ. Кроме того, минюст США в качестве еще одной меры по сдерживанию Google рассматривает требование, чтобы компания предоставила сайтам больше возможностей отказаться от ИИ-продуктов. Ведомство также может потребовать, чтобы Google запретили инвестировать в конкурентов по поиску или потенциальных конкурентов.

Аналитики в разговоре с Reuters подчеркивают, что эти меры нанесут «удар в самое сердце» Google. В частности, они могут сократить доходы компании, одновременно предоставив конкурентам больше возможностей для роста. Аналитики предупреждают, что меры, связанные с ИИ, могут подорвать бизнес Google, который в настоящий момент находится в сильной конкуренции с создателем ChatGPT OpenAI и оператором поисковой системы на базе ИИ Perplexity. Однако, некоторые аналитики все же утверждают, что дело государства против Microsoft 1999 г. (тогда компанию обвинили в нарушении закона о монополии) иллюстрирует невозможность принятия столь широких мер, а потому – называют решение минюста угрозой, которую не доведут до конца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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