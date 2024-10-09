Минюст США может обязать Google продать часть бизнеса
Минюст США рассматривает возможность разделения Google и обращения в суд с требованием к компании продать часть бизнеса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный иск ведомства.
В документе говорится, что ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).
Кроме того, минюст США в качестве еще одной меры по сдерживанию Google рассматривает требование, чтобы компания предоставила сайтам больше возможностей отказаться от ИИ-продуктов. Ведомство также может потребовать, чтобы Google запретили инвестировать в конкурентов по поиску или потенциальных конкурентов.
В Google предложения минюста раскритиковали, отметив, что они могут обернуться «непредвиденными последствиями для потребителей, бизнеса и американской конкурентоспособности».
Эксперты, опрошенные CNBC, выразили мнение, что наиболее вероятным результатом иска минюста может стать то, что суд обяжет Google расторгнуть некоторые эксклюзивные соглашения, например, с Apple. При этом разделение компании им кажется маловероятным исходом.
Давление на Google усилилось после того, как компанию признали монополистом среди поисковиков. В начале августа федеральный судья США постановил, что корпорация потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков. Утверждалось, что в 2021 г. эти выплаты составили более $26 млрд.
После этого разбирательство перешло во вторую фазу. Теперь минюст США рассматривает меры наказания для Google, которых намерен добиться в суде.