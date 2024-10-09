Минюст США может обязать Google продать часть бизнеса

Кроме того, минюст США в качестве еще одной меры по сдерживанию Google рассматривает требование, чтобы компания предоставила сайтам больше возможностей отказаться от ИИ-продуктов. Ведомство также может потребовать, чтобы Google запретили инвестировать в конкурентов по поиску или потенциальных конкурентов.