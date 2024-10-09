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Минюст США может обязать Google продать часть бизнеса

Ведомости

Минюст США рассматривает возможность разделения Google и обращения в суд с требованием к компании продать часть бизнеса. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на судебный иск ведомства.

В документе говорится, что ведомство рассматривает «поведенческие и структурные меры», которые не позволят корпорации использовать свои продукты, включая Chrome, Play и Android, для получения конкурентного преимущества в поиске и искусственном интеллекте (ИИ).

Кроме того, минюст США в качестве еще одной меры по сдерживанию Google рассматривает требование, чтобы компания предоставила сайтам больше возможностей отказаться от ИИ-продуктов. Ведомство также может потребовать, чтобы Google запретили инвестировать в конкурентов по поиску или потенциальных конкурентов.

В Google предложения минюста раскритиковали, отметив, что они могут обернуться «непредвиденными последствиями для потребителей, бизнеса и американской конкурентоспособности».

Эксперты, опрошенные CNBC, выразили мнение, что наиболее вероятным результатом иска минюста может стать то, что суд обяжет Google расторгнуть некоторые эксклюзивные соглашения, например, с Apple. При этом разделение компании им кажется маловероятным исходом.

Давление на Google усилилось после того, как компанию признали монополистом среди поисковиков. В начале августа федеральный судья США постановил, что корпорация потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков. Утверждалось, что в 2021 г. эти выплаты составили более $26 млрд.

После этого разбирательство перешло во вторую фазу. Теперь минюст США рассматривает меры наказания для Google, которых намерен добиться в суде.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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