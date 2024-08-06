Google проиграл в США антимонопольное дело о доминировании на рынке поисковиков
Федеральный судья США постановил, что корпорация Google потратила миллиарды долларов на эксклюзивные сделки для поддержания незаконной монополии на рынке поисковиков. Об этом сообщает Financial Times.
Амит Мехта, судья, который вел дело в округе Колумбия, назвал Google монополистом в 286-страничном решении, признающем, что компания нарушила антимонопольное законодательство США.
Минюст США утверждал, что поисковый гигант платил за антиконкурентные сделки с операторами беспроводной связи, разработчиками браузеров и производителями устройств. Согласно решению, в 2021 г. эти выплаты составили более $26 млрд. Компания Google настаивала, что сталкивается с жесткой конкуренцией, а ее успех обусловлен качеством продукции.
Теперь разбирательство перейдет во вторую фазу. Минюст США пока не сообщил, каких мер наказания он будет добиваться, но, по данным издания, он может сосредоточиться на ограничении возможностей Google заключать сделки, о которых идет речь в деле.
Financial Times подчеркивает, что это решение – крупнейшая победа американских антимонопольных органов над технологическими гигантами за последние десятилетия. В последние годы они возбудили ряд крупных дел. В частности, минюст США подал в суд на Apple и ведет второе дело против Google, обвиняя ее в монопольном контроле над рынком цифровой рекламы. Второй судебный процесс по делу Google должен начаться в следующем месяце.
В конце 2023 г. создатель игры Fortnite, компания Epic Games, одержала победу в антимонопольном процессе против компании Google. Epic Games обвиняла Google в принятии мер по подавлению конкурентов и взимании неоправданно высоких сборов в размере до 30% с разработчиков приложений. Среди обвинений также было то, что Google незаконно связывает магазин Play и биллинговый сервис, то есть разработчики должны были использовать оба сервиса, чтобы их приложения попадали в магазин.