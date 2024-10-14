Системы операторов связи подверглись мощной кибератаке из зарубежья в выходные

7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы ВГТРК. В частности, сбой произошел на платформе «Смотрим». При попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных каналов и радиостанций. В Кремле назвали атаку беспрецедентной. В МИД РФ пообещали поднять вопрос об этом в международных организациях.