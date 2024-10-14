Системы операторов связи подверглись мощной кибератаке из зарубежья в выходные
Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также инфраструктура крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные. Об этом сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с, атака велась в основным с IP-адресов, зарегистрированных в США, Швеции и Великобритании.
Атаки успешно отразили средства Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), созданной Роскомнадзором. В Центре уточнили, что эта «система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей трансграничных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)».
7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы ВГТРК. В частности, сбой произошел на платформе «Смотрим». При попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных каналов и радиостанций. В Кремле назвали атаку беспрецедентной. В МИД РФ пообещали поднять вопрос об этом в международных организациях.