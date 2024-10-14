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Системы операторов связи подверглись мощной кибератаке из зарубежья в выходные

Ведомости

Каналы связи и инфраструктура нескольких операторов связи, а также инфраструктура крупного хостинг-провайдера подверглись массированным DDoS-атакам в прошедшие выходные. Об этом сообщает Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Максимальная мощность кибератаки составила до 1,73 Тбит/с, атака велась в основным с IP-адресов, зарегистрированных в США, Швеции и Великобритании.

Атаки успешно отразили средства Национальной системы противодействия DDoS-атакам (НСПА), созданной Роскомнадзором. В Центре уточнили, что эта «система обеспечивает дополнительную защиту ресурсов российского сегмента интернета с использованием возможностей трансграничных технических средств противодействия угрозам (ТСПУ)».

7 октября DDoS-атаке подверглись онлайн-сервисы ВГТРК. В частности, сбой произошел на платформе «Смотрим». При попытке включить трансляцию сервис выдавал ошибку. Хакеры также предприняли попытки прервать вещание федеральных каналов и радиостанций. В Кремле назвали атаку беспрецедентной. В МИД РФ пообещали поднять вопрос об этом в международных организациях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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